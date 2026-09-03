Nächster Schritt für Uber: Robotaxis erobern London

Zum Start kommen vollelektrische Ford Mustang Mach-E zum Einsatz. Sie nutzen den KI-Fahrer von Wayve und zusätzliche Sensoren rund um das Fahrzeug. Passagiere können die Fahrt wie gewohnt über die Uber-App starten. Bildschirme im Wagen zeigen unter anderem die geplante Route und unterstützen 64 Sprachen.

Uber und das britische Start-up Wayve bringen erstmals autonome Fahrten auf die Straßen Großbritanniens. In London können Kunden ab sofort eine Fahrt mit einem selbstfahrenden Wayve-Fahrzeug buchen – ohne Aufpreis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Noch sitzt ein Mensch am Steuer

Ganz ohne Fahrer geht es zunächst allerdings nicht. In der ersten Phase begleitet ein speziell geschulter und von Transport for London lizenzierter Fahrer jede Fahrt. Er überwacht das autonome System und kann bei Bedarf eingreifen.

Die Wayve-Fahrzeuge dürfen grundsätzlich im gesamten Londoner Stadtgebiet unterwegs sein. Flughäfen sind zunächst ausgenommen. Uber startet außerdem mit einer kleinen Flotte und will das Angebot schrittweise ausbauen.

Wer die Wahrscheinlichkeit für eine autonome Fahrt erhöhen möchte, kann dies in den Fahrtpräferenzen der Uber-App einstellen. Laut Unternehmen haben sich bereits mehr als 140.000 Londoner dafür entschieden.

Wayve will von London aus expandieren

Für Wayve ist der Start ein wichtiger Test. Das Unternehmen wurde in London gegründet und trainiert seine Technologie seit 2018 auf den anspruchsvollen Straßen der Hauptstadt. Der KI-Fahrer soll aus Erfahrungen lernen und auch komplexe Verkehrssituationen bewältigen, ohne auf hochauflösende Karten oder fest programmierte Regeln angewiesen zu sein.

"Wir sind stolz darauf, den Wayve AI Driver hier in London – unserer Heimatstadt", sagte Wayve-Chef und Mitgründer Alex Kendall. London sei eine der komplexesten Verkehrsumgebungen der Welt.

Auch Uber sieht in dem Start einen Meilenstein. "Wir freuen uns sehr, den Uber-Nutzern in London zum ersten Mal autonome Fahrten anbieten zu können", sagte Sarfraz Maredia, bei Uber für autonome Mobilität und Lieferungen verantwortlich.

Uber setzt auf Mensch und Maschine

Der Konzern verfolgt dabei ein hybrides Modell. Autonome Fahrzeuge sollen langfristig neben menschlichen Fahrern auf der Uber-Plattform eingesetzt werden. Weltweit arbeitet Uber laut eigenen Angaben bereits mit mehr als 30 Partnern für autonome Fahrzeuge zusammen.

Bis Ende 2026 will Uber autonome Fahrten in bis zu 15 Städten ermöglichen. Bis 2029 will der Konzern zum weltweit größten Vermittler autonomer Fahrten werden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 66,85EUR auf Tradegate (03. September 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

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