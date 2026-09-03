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    Neuer Meilenstein

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    Nächster Schritt für Uber: Robotaxis erobern London

    Uber und Wayve starten autonome Fahrten in London. Zunächst sitzt noch ein Mensch im Wagen – doch der Konzern hat deutlich größere Pläne.

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber und Wayve starten autonome Fahrten in London
    • Zunächst überwacht ein Mensch autonome Uber-Fahrten
    • Uber plant autonome Fahrten in bis zu 15 Städten
    • Report: KI braucht Strom
    Neuer Meilenstein - Nächster Schritt für Uber: Robotaxis erobern London
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Uber und das britische Start-up Wayve bringen erstmals autonome Fahrten auf die Straßen Großbritanniens. In London können Kunden ab sofort eine Fahrt mit einem selbstfahrenden Wayve-Fahrzeug buchen – ohne Aufpreis.

    Zum Start kommen vollelektrische Ford Mustang Mach-E zum Einsatz. Sie nutzen den KI-Fahrer von Wayve und zusätzliche Sensoren rund um das Fahrzeug. Passagiere können die Fahrt wie gewohnt über die Uber-App starten. Bildschirme im Wagen zeigen unter anderem die geplante Route und unterstützen 64 Sprachen.

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    Noch sitzt ein Mensch am Steuer

    Ganz ohne Fahrer geht es zunächst allerdings nicht. In der ersten Phase begleitet ein speziell geschulter und von Transport for London lizenzierter Fahrer jede Fahrt. Er überwacht das autonome System und kann bei Bedarf eingreifen.

    Die Wayve-Fahrzeuge dürfen grundsätzlich im gesamten Londoner Stadtgebiet unterwegs sein. Flughäfen sind zunächst ausgenommen. Uber startet außerdem mit einer kleinen Flotte und will das Angebot schrittweise ausbauen.

    Wer die Wahrscheinlichkeit für eine autonome Fahrt erhöhen möchte, kann dies in den Fahrtpräferenzen der Uber-App einstellen. Laut Unternehmen haben sich bereits mehr als 140.000 Londoner dafür entschieden.

     

    Wayve will von London aus expandieren

    Für Wayve ist der Start ein wichtiger Test. Das Unternehmen wurde in London gegründet und trainiert seine Technologie seit 2018 auf den anspruchsvollen Straßen der Hauptstadt. Der KI-Fahrer soll aus Erfahrungen lernen und auch komplexe Verkehrssituationen bewältigen, ohne auf hochauflösende Karten oder fest programmierte Regeln angewiesen zu sein.

    "Wir sind stolz darauf, den Wayve AI Driver hier in London – unserer Heimatstadt", sagte Wayve-Chef und Mitgründer Alex Kendall. London sei eine der komplexesten Verkehrsumgebungen der Welt.

    Auch Uber sieht in dem Start einen Meilenstein. "Wir freuen uns sehr, den Uber-Nutzern in London zum ersten Mal autonome Fahrten anbieten zu können", sagte Sarfraz Maredia, bei Uber für autonome Mobilität und Lieferungen verantwortlich.

    Uber setzt auf Mensch und Maschine

    Der Konzern verfolgt dabei ein hybrides Modell. Autonome Fahrzeuge sollen langfristig neben menschlichen Fahrern auf der Uber-Plattform eingesetzt werden. Weltweit arbeitet Uber laut eigenen Angaben bereits mit mehr als 30 Partnern für autonome Fahrzeuge zusammen.

    Bis Ende 2026 will Uber autonome Fahrten in bis zu 15 Städten ermöglichen. Bis 2029 will der Konzern zum weltweit größten Vermittler autonomer Fahrten werden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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