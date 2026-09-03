Principal Financial Group Aktie steigt am 03.09.2026 kräftig

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,64 % konnte die Principal Financial Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Principal Financial Group Aktie. Nach einem Plus von +2,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 99,75€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Principal Financial Group ist ein US-Finanzdienstleister mit Fokus auf Altersvorsorge, Asset Management, Lebensversicherung und betriebliche Benefits. Starke Position im US-Renten- und Pensionsmarkt, wachsende Präsenz in Schwellenländern. Hauptkonkurrenten: MetLife, Prudential, AIG, Manulife. USP: Kombination aus globalem Asset Management, betrieblichen Vorsorgelösungen und starkem Fokus auf institutionelle Kunden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Principal Financial Group investiert ist, kann sich über eine Rendite von +11,27 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Principal Financial Group eine positive Entwicklung von +31,67 % erlebt.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Principal Financial Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,18 % 1 Monat -0,50 % 3 Monate +11,27 % 1 Jahr +43,64 %

Informationen zur Principal Financial Group Aktie

Stand: 03.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 214 Mio. Principal Financial Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,55 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Principal Financial Group

Metlife, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %.

Principal Financial Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Principal Financial Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Principal Financial Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.