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    Gold: Schnell raus aus Trump-Land - Niederlande macht es vor!

    Denn die USA sind unter Trump eher eine Gefahr als ein Verbündeter geworden - also fürchtet man zurecht, dass Trump die Gold-Bestände jener Länder beschlagnahmen könnte

    Die Niederlande haben viel ihrer Reserven an Gold aus Trump-Land (USA) abgezogen - und das hat gute Gründe! Denn die USA sind unter Trump eher eine Gefahr als ein Verbündeter geworden - also fürchtet man zurecht, dass Trump die Gold-Bestände jener Länder beschlagnahmen könnte, die sich ihm nicht unterwerfen. Daher wäre es wohl angezeigt, dass auch Deutschland seine Gold-Bestände von der Fed zurück holt! Trump-Land hingegen ist ein gefährliches Pflaster geworden unter einer Regierung, die vor allem Fake News verbreitet (vor allem zum Iran-Konflikt). A propos Fake News: die KI-Investitions-Blase an der Wall Street ist gewissermaßen die letzte Bastion, um die Überbewertung des US-Aktienmarkts zu rechtfertigen. Nun aber passieren Dinge, die ein Engagement in US-Aktien maßgeblich negativ beeinflussen dürften..

    Hinweis aus Video:

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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