Die Niederlande haben viel ihrer Reserven an Gold aus Trump-Land (USA) abgezogen - und das hat gute Gründe! Denn die USA sind unter Trump eher eine Gefahr als ein Verbündeter geworden - also fürchtet man zurecht, dass Trump die Gold-Bestände jener Länder beschlagnahmen könnte, die sich ihm nicht unterwerfen. Daher wäre es wohl angezeigt, dass auch Deutschland seine Gold-Bestände von der Fed zurück holt! Trump-Land hingegen ist ein gefährliches Pflaster geworden unter einer Regierung, die vor allem Fake News verbreitet (vor allem zum Iran-Konflikt). A propos Fake News: die KI-Investitions-Blase an der Wall Street ist gewissermaßen die letzte Bastion, um die Überbewertung des US-Aktienmarkts zu rechtfertigen. Nun aber passieren Dinge, die ein Engagement in US-Aktien maßgeblich negativ beeinflussen dürften..

Hinweis aus Video:

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Das Video "Gold: Schnell raus aus Trump-Land - Niederlande macht es vor! " sehen Sie hier..