Illumina-Aktie: Vom Bärenmarkt zum dynamischen Aufwärtstrend

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 184,08 USD (Stand 2026-09-02). Damit notiert die Aktie nur rund 5,8 % unter dem erst vor wenigen Tagen markierten 3-Jahres-Hoch von 195,40 USD. Gegenüber dem Tiefpunkt von 62,58 USD im April 2025 entspricht dies einem beeindruckenden Anstieg von etwa 194 %. Aus technischer Sicht bewegt sich Illumina damit klar im oberen Bereich der Drei-Jahres-Spanne und bestätigt den Übergang vom Turnaround-Szenario zu einem ausgewachsenen Aufwärtstrend. Rücksetzer wirken in diesem Kontext bislang eher korrektiv innerhalb eines intakten Bullenmarktes, nicht als Beginn eines neuen Abwärtsschubs.

Über die vergangenen drei Jahre zeigte die Illumina-Aktie einen ausgeprägten Bärenmarkt mit anschließender kräftiger Trendwende. Ausgehend von Kursen um 150 USD im Herbst 2023 kam es zunächst zu einem nahezu kontinuierlichen Abwärtstrend, der sich über 2024 hinweg fortsetzte und im April 2025 im markanten 3-Jahres-Tief bei 62,58 USD gipfelte. Erst von diesem Bereich aus setzte eine Bodenbildungsphase ein, die in eine zunehmend dynamische Aufwärtsbewegung überging. Seit dem Frühjahr 2026 beschleunigte sich der Trend deutlich und führte die Aktie bis Ende August 2026 auf ein neues 3-Jahres-Hoch bei 195,40 USD. Damit hat Illumina den vorangegangenen Abwärtstrend charttechnisch klar gedreht und befindet sich inzwischen in einem etablierten mittelfristigen Aufwärtstrend.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie als Trendfilter

Die Entwicklung der letzten Monate zeigt einen steilen Kursanstieg von etwa 120 USD im Mai 2026 über 140 und 160 USD bis in den Bereich um 180–190 USD. Aus den vorliegenden Daten lässt sich ableiten, dass die 200-Tage-Linie deutlich unter dem aktuellen Kurs verläuft, da viele ältere Notierungen noch im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Bereich lagen. Daraus ergibt sich ein klarer, zweistelliger prozentualer Abstand nach oben: Der Kurs notiert geschätzt im Bereich von rund 25 bis 40 % über der 200-Tage-Linie. Auch ohne exakte Berechnung signalisiert dieser deutliche Abstand einen stabilen übergeordneten Aufwärtstrend. Gleichzeitig mahnt die Divergenz zur Vorsicht: Nach starken Rallyphasen sind technisch bedingte Konsolidierungen zur Annäherung an die 200-Tage-Linie jederzeit möglich.

Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite lässt sich eine erste starke historische Unterstützungszone im Bereich 60–70 USD ausmachen, wo die Aktie im April 2025 ihren Mehrjahrestiefpunkt ausgebildet hat. Darüber liegt zwischen 80 und 90 USD ein breiter Bodenbereich, der in der ausgedehnten Seitwärts- und Erholungsphase 2025 mehrfach getestet wurde. Im weiteren Verlauf wurden die Regionen um 100–110 USD und 120–130 USD zu wichtigen Marken: Zunächst fungierten sie 2023/2024 als Widerstände, später im Aufwärtstrend 2026 als potenzielle Unterstützungen nach dem Ausbruch. Auf der Oberseite stellten zunächst 140–150 USD sowie anschließend 160–170 USD markante Widerstandszonen dar, die mittlerweile überwunden und damit zu möglichen Unterstützungsbereichen geworden sind. Der dominante Widerstand liegt nun im Bereich 190–195 USD, wo mit 195,40 USD das aktuelle 3-Jahres-Hoch verläuft. Ein nachhaltiger Ausbruch oberhalb dieser Marke würde den Aufwärtstrend technisch weiter bestätigen, während Rücksetzer in Richtung 170–160 USD als klassische Pullbacks an frühere Widerstände zu werten wären.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Illumina Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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