🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIllumina AktievorwärtsNachrichten zu Illumina

    Chartanalyse

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Illumina-Aktie: Vom Bärenmarkt zum dynamischen Aufwärtstrend

    Nach einem jahrelangen Absturz hat Illumina eine spektakuläre Wende hingelegt: Vom Tief bei gut 62 Dollar zog die Aktie auf fast 200 Dollar an. Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Handelt es sich um eine überreife Rallye – oder den Beginn eines neuen Zyklus?

    Chartanalyse - Illumina-Aktie: Vom Bärenmarkt zum dynamischen Aufwärtstrend
    Foto: adobe.stock.com

    Drei Jahre im Rückblick: Vom Ausverkauf zur Trendwende

    Über die vergangenen drei Jahre zeigte die Illumina-Aktie einen ausgeprägten Bärenmarkt mit anschließender kräftiger Trendwende. Ausgehend von Kursen um 150 USD im Herbst 2023 kam es zunächst zu einem nahezu kontinuierlichen Abwärtstrend, der sich über 2024 hinweg fortsetzte und im April 2025 im markanten 3-Jahres-Tief bei 62,58 USD gipfelte. Erst von diesem Bereich aus setzte eine Bodenbildungsphase ein, die in eine zunehmend dynamische Aufwärtsbewegung überging. Seit dem Frühjahr 2026 beschleunigte sich der Trend deutlich und führte die Aktie bis Ende August 2026 auf ein neues 3-Jahres-Hoch bei 195,40 USD. Damit hat Illumina den vorangegangenen Abwärtstrend charttechnisch klar gedreht und befindet sich inzwischen in einem etablierten mittelfristigen Aufwärtstrend.

    Aktuelle Lage im Verhältnis zu Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 184,08 USD (Stand 2026-09-02). Damit notiert die Aktie nur rund 5,8 % unter dem erst vor wenigen Tagen markierten 3-Jahres-Hoch von 195,40 USD. Gegenüber dem Tiefpunkt von 62,58 USD im April 2025 entspricht dies einem beeindruckenden Anstieg von etwa 194 %. Aus technischer Sicht bewegt sich Illumina damit klar im oberen Bereich der Drei-Jahres-Spanne und bestätigt den Übergang vom Turnaround-Szenario zu einem ausgewachsenen Aufwärtstrend. Rücksetzer wirken in diesem Kontext bislang eher korrektiv innerhalb eines intakten Bullenmarktes, nicht als Beginn eines neuen Abwärtsschubs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Illumina Inc!
    Long
    200,74€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    225,25€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie als Trendfilter

    Die Entwicklung der letzten Monate zeigt einen steilen Kursanstieg von etwa 120 USD im Mai 2026 über 140 und 160 USD bis in den Bereich um 180–190 USD. Aus den vorliegenden Daten lässt sich ableiten, dass die 200-Tage-Linie deutlich unter dem aktuellen Kurs verläuft, da viele ältere Notierungen noch im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Bereich lagen. Daraus ergibt sich ein klarer, zweistelliger prozentualer Abstand nach oben: Der Kurs notiert geschätzt im Bereich von rund 25 bis 40 % über der 200-Tage-Linie. Auch ohne exakte Berechnung signalisiert dieser deutliche Abstand einen stabilen übergeordneten Aufwärtstrend. Gleichzeitig mahnt die Divergenz zur Vorsicht: Nach starken Rallyphasen sind technisch bedingte Konsolidierungen zur Annäherung an die 200-Tage-Linie jederzeit möglich.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

    Auf der Unterseite lässt sich eine erste starke historische Unterstützungszone im Bereich 60–70 USD ausmachen, wo die Aktie im April 2025 ihren Mehrjahrestiefpunkt ausgebildet hat. Darüber liegt zwischen 80 und 90 USD ein breiter Bodenbereich, der in der ausgedehnten Seitwärts- und Erholungsphase 2025 mehrfach getestet wurde. Im weiteren Verlauf wurden die Regionen um 100–110 USD und 120–130 USD zu wichtigen Marken: Zunächst fungierten sie 2023/2024 als Widerstände, später im Aufwärtstrend 2026 als potenzielle Unterstützungen nach dem Ausbruch. Auf der Oberseite stellten zunächst 140–150 USD sowie anschließend 160–170 USD markante Widerstandszonen dar, die mittlerweile überwunden und damit zu möglichen Unterstützungsbereichen geworden sind. Der dominante Widerstand liegt nun im Bereich 190–195 USD, wo mit 195,40 USD das aktuelle 3-Jahres-Hoch verläuft. Ein nachhaltiger Ausbruch oberhalb dieser Marke würde den Aufwärtstrend technisch weiter bestätigen, während Rücksetzer in Richtung 170–160 USD als klassische Pullbacks an frühere Widerstände zu werten wären.

    Illumina

    -0,48 %
    -4,81 %
    +2,25 %
    +31,67 %
    +117,47 %
    +16,87 %
    -53,95 %
    +21,52 %
    +395,14 %
    ISIN:US4523271090WKN:927079Indikator:SMA 200 Tage
    Illumina direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Illumina Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 223,91$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Illumina-Aktie: Vom Bärenmarkt zum dynamischen Aufwärtstrend Nach einem jahrelangen Absturz hat Illumina eine spektakuläre Wende hingelegt: Vom Tief bei gut 62 Dollar zog die Aktie auf fast 200 Dollar an. Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Handelt es sich um eine überreife Rallye – oder den Beginn eines neuen Zyklus?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     