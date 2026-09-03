BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums des Elektrokonzerns habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 288,6EUR auf Tradegate (03. September 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Varun Govindaraj
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Varun Govindaraj
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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