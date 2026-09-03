BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums des Elektrokonzerns habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 288,6EUR auf Tradegate (03. September 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Varun Govindaraj

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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