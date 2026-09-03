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    EcoGraf Limited: Jetzt startet das garantierte Aktienkaufprogramm

    EcoGraf startet ein garantiertes Aktienkaufprogramm, um frisches Kapital für Epanko-Graphit, Goldexploration in Tansania und den Ausbau seiner Batterieanoden-Lieferkette zu sichern.

    EcoGraf Limited: Jetzt startet das garantierte Aktienkaufprogramm
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • EcoGraf kündigt am 3. September 2026 ein garantiertes Aktienkaufprogramm (SPP) an, mit dem rund 2 Mio. AUD vor Kosten eingeworben werden sollen; eine Erhöhung über diesen Betrag hinaus ist möglich.
    • Teilnahmeberechtigt sind Aktionäre mit Wohnsitz in Australien, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Singapur, dem Vereinigten Königreich oder Tansania, die am 2. September 2026 um 17:00 Uhr WST registriert waren. Pro Aktionär können Aktien im Wert von 2.000 bis 30.000 AUD erworben werden.
    • Die neuen Aktien werden mit einem Abschlag von 20 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Marktpreis der vergangenen fünf Handelstage ausgegeben; Canaccord Genuity garantiert das Angebot über 2 Mio. AUD.
    • Die Mittel sollen insbesondere den Abschluss der Fremdfinanzierung für das Epanko-Graphitprojekt, strategische Eigenkapital- und Abnahmeverträge, Entwicklungsstudien sowie allgemeine Unternehmens- und Betriebskosten finanzieren.
    • Zusätzlich sollen die Mittel die Goldexploration in Tansania im Rahmen der geplanten „Golden Eagle“-Farm-in-Vereinbarung mit AngloGold Ashanti unterstützen; außerdem stehen bis zu 3,2 Mio. AUD an angekündigter EIB-Förderung zur Verfügung.
    • Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 7. bis 28. September 2026; die Ausgabe der neuen Aktien ist für den 5. Oktober 2026 geplant. EcoGraf verfolgt parallel den Aufbau einer integrierten Batterieanodenmaterial-Lieferkette mit Epanko-Mine, Formgebungsanlage und HFfree-Reinigungsanlagen.



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