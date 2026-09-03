EcoGraf Limited: Jetzt startet das garantierte Aktienkaufprogramm
EcoGraf startet ein garantiertes Aktienkaufprogramm, um frisches Kapital für Epanko-Graphit, Goldexploration in Tansania und den Ausbau seiner Batterieanoden-Lieferkette zu sichern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- EcoGraf kündigt am 3. September 2026 ein garantiertes Aktienkaufprogramm (SPP) an, mit dem rund 2 Mio. AUD vor Kosten eingeworben werden sollen; eine Erhöhung über diesen Betrag hinaus ist möglich.
- Teilnahmeberechtigt sind Aktionäre mit Wohnsitz in Australien, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Singapur, dem Vereinigten Königreich oder Tansania, die am 2. September 2026 um 17:00 Uhr WST registriert waren. Pro Aktionär können Aktien im Wert von 2.000 bis 30.000 AUD erworben werden.
- Die neuen Aktien werden mit einem Abschlag von 20 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Marktpreis der vergangenen fünf Handelstage ausgegeben; Canaccord Genuity garantiert das Angebot über 2 Mio. AUD.
- Die Mittel sollen insbesondere den Abschluss der Fremdfinanzierung für das Epanko-Graphitprojekt, strategische Eigenkapital- und Abnahmeverträge, Entwicklungsstudien sowie allgemeine Unternehmens- und Betriebskosten finanzieren.
- Zusätzlich sollen die Mittel die Goldexploration in Tansania im Rahmen der geplanten „Golden Eagle“-Farm-in-Vereinbarung mit AngloGold Ashanti unterstützen; außerdem stehen bis zu 3,2 Mio. AUD an angekündigter EIB-Förderung zur Verfügung.
- Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 7. bis 28. September 2026; die Ausgabe der neuen Aktien ist für den 5. Oktober 2026 geplant. EcoGraf verfolgt parallel den Aufbau einer integrierten Batterieanodenmaterial-Lieferkette mit Epanko-Mine, Formgebungsanlage und HFfree-Reinigungsanlagen.
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.