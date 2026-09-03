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    Gold-Flucht aus den USA

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    Niederlande verlagern 86 Tonnen nach London

    Die niederländische Zentralbank verlagert Tonnen an Gold nach Europa – mitten in einer Phase wachsender geopolitischer Spannungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Niederlande verlagern 86 Tonnen Gold nach London
    • London macht Gold im Krisenfall schneller nutzbar
    • Gold gewinnt in unsicheren Zeiten an Bedeutung
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    Gold-Flucht aus den USA - Niederlande verlagern 86 Tonnen nach London
    Foto: Unsplash

    Die niederländische Zentralbank verlagert einen Teil ihrer Goldreserven nach Großbritannien. Insgesamt wurden zwischen März und August rund 86 Tonnen Gold aus den USA und Kanada zur Bank of England gebracht.

    Nach Angaben der De Nederlandsche Bank (DNB) entspricht das etwas mehr als einem Viertel der bislang in New York und Ottawa gelagerten Bestände. Ziel sei es, die Krisenvorsorge angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen zu stärken.

    London soll Gold schneller handelbar machen

    Der entscheidende Vorteil liegt laut Zentralbank in der höheren Handelbarkeit. Gold, das bei der Bank of England lagert, erfüllt internationale Handelsstandards und kann im Krisenfall schneller eingesetzt werden. "Mit dieser Verlagerung haben wir die Handelbarkeit unserer Goldreserven verbessert", erklärte DNB-Gouverneur Olaf Sleijpen. Die Zentralbank gehe zwar nicht davon aus, die Reserven nutzen zu müssen, wolle ihre Widerstandsfähigkeit aber stärken.

    Nach der Umschichtung liegen nun 32,1 Prozent der Reserven in London und 30,8 Prozent im niederländischen Zeist. Weitere 18,5 Prozent werden in New York gehalten, ebenso viele in Ottawa.

    Goldpreis profitiert von Unsicherheit

    Die Verlagerung fällt in eine Phase kräftig steigender Goldpreise. Das Edelmetall legte in den vergangenen zwölf Monaten um fast 25 Prozent zu und notierte zuletzt bei rund 4.430 US-Dollar je Unze.

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    Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in Phasen finanzieller und geopolitischer Unsicherheit. Aktuell sorgen vor allem die Spannungen zwischen den USA und dem Iran rund um die Straße von Hormus für zusätzliche Nachfrage.

    Auch andere europäische Zentralbanken haben ihre Goldreserven zuletzt neu geordnet. Die Banque de France ersetzte zwischen Juli 2025 und Januar 2026 insgesamt 129 Tonnen Gold, die zuvor bei der Federal Reserve in New York lagerten. Gouverneur François Villeroy de Galhau erklärte damals, der Schritt sei nicht politisch motiviert.

    Für Anleger zeigt die Entscheidung der Niederlande dennoch, welchen Stellenwert Gold in der Krisenvorsorge der Zentralbanken weiterhin besitzt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 4.435USD auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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