DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Legrand auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Legrand von 150 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Gael de-Bray lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung die starke Basis und ermutigende Aussichten beim französischen Spezialisten für Elektroinstallationen und Gebäudetechnik. Dass der historisch übliche Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche aktuell zusammengeschmolzen sei, hält er für ungerechtfertigt. Schließlich sei die organische Wachstumsdynamik beim Unternehmen stärker denn je./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEGRAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 138,4EUR auf Tradegate (03. September 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Legrand

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

