Weitere Festnahmen bei der Istanbuler Stadtverwaltung

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Istanbuler Oberstaatsanwaltschaft hat bei einer weiteren Razzia gegen die Istanbuler Stadtverwaltung 13 Angestellte in leitender Funktion festnehmen lassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, fand die Operation im Rahmen der Ermittlungen gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu statt, der wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft stütze sich laut Anadolu bei den Ermittlungen auf einen Bericht des türkischen Innenministeriums, wonach es bei Ausschreibungen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Dadurch sei das öffentliche Interesse zu Schaden gekommen.

Von den 14 zur Fahndung ausgeschriebenen Personen wurden 13 festgenommen, eine Person befinde sich derzeit im Ausland. Medienberichten zufolge handelt es sich um Mitarbeiter in leitenden Funktionen, darunter der Chef der Beschaffungsabteilung und der Leiter des Ordnungsamtes.