BERNSTEIN RESEARCH stuft Broadcom auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Broadcom von 550 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Skeptiker dürften monieren, dass der wichtige Kunde Google künftig weniger auf Broadcom-Chips setze und die Ziele des Halbleiter-Konzerns daher stärker von Anthropic und OpenAI abhingen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Optimisten dürften derweil damit dagegenhalten, dass Google auch als Nummer 3 der Broadcom-Kunden weiterhin stabil große Bedeutung behalte, Investitionen momentan als "sichere Wette" erschienen und die Aktien gemessen an den Aussichten günstig seien. Rasgon schließt sich den "Bullen" an./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 308,9EUR auf Tradegate (03. September 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 575
Kursziel alt: 550
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 575
Kursziel alt: 550
Währung: USD
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