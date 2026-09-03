Zahlen top, Kurs im Keller: Diese KI-Aktie stürzt am Donnerstag heftig ab

Trotzdem brach die Aktie empfindlich ein. Am Donnerstag steht vorbörslich ein Minus von fast 10 Prozent auf dem Kurszettel. Bereits im regulären Handel hatte das Papier 1,3 Prozent auf 180,77 US-Dollar verloren.

Eigentlich hätte der Quartalsbericht von NetApp ein Grund zum Feiern sein müssen. Der Anbieter von Datenspeicherlösungen für Unternehmen legte am Mittwoch Zahlen vor, die sämtliche Erwartungen der Wall Street übertrafen, und hob zugleich seine Jahresprognose an.

Das 1992 gegründete Unternehmen bietet Hardware und Software für die Datenspeicherung von Unternehmen an und konkurriert unter anderem mit Dell Technologies.

Im ersten Geschäftsquartal, das am 31. Juli endete, wuchs der Umsatz um 30 Prozent auf 2,03 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet im Schnitt nur mit 1,84 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lag NetApp mit 2,58 US-Dollar ebenfalls deutlich über den erwarteten 2,12 US-Dollar und übertraf damit auch die eigene Zielspanne.

Der Kursrutsch dürfte an anderen Zahlen liegen. Der operative Cashflow sank binnen Jahresfrist um ein Viertel, der freie Cashflow brach um 35 Prozent ein. Die Restrukturierungskosten schnellten von 2 auf 56 Millionen US-Dollar. Auch die Lagerbestände wuchsen deutlich, von 198 auf 375 Millionen US-Dollar, während sich die Lagerumschlagsgeschwindigkeit mehr als halbierte.

Für das laufende zweite Quartal, das im Oktober endet, stellt NetApp im Mittel der Spanne 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, mehr als die zuvor erwarteten 1,85 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie kalkuliert das Unternehmen mit 2,59 Dollar gegenüber einer Schätzung von 2,12 US-Dollar.

Konzernchef George Kurian sprach von einem Rekordstart mit dem stärksten ersten Quartal der Firmengeschichte. Bestehende wie neu gewonnene Kunden setzten zunehmend auf die NetApp-Plattform für KI-Anwendungen und hybride Multicloud-Umgebungen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NetApp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,81 % und einem Kurs von 142,2EUR auf Tradegate (03. September 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.





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