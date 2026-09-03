DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Durch die anhaltend starke Fahrzeugpipeline, einen immer besseren Modellmix, hohe Preissetzungsmacht sowie zunehmende Bedeutung für ultrareiche Kunden verdiene sich Ferrari seinen Bewertungsvorsprung gegenüber dem Luxuskonzern Hermes, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 355,6EUR auf Tradegate (03. September 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
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