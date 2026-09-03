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    AKTIE IM FOKUS

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    Fuchs erreicht Hoch seit Ende Oktober - Kepler-Hochstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Fuchs-Aktien erreichen nach Pause ein Jahreshoch
    • Kepler stuft Fuchs wegen starker Zahlen auf Hold
    • Analyst erwartet im dritten Quartal bessere Zahlen
    AKTIE IM FOKUS - Fuchs erreicht Hoch seit Ende Oktober - Kepler-Hochstufung
    Foto: FUCHS PETROLUB

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs haben am Donnerstag nach mehr als einem Monat Pause wieder ein Jahreshoch erreicht. Mit 42,22 Euro übertrafen sie das alte Hoch seit Ende Oktober, das Ende Juli zehn Cent darunter gelegen hatte.

    Rückenwind für den Anstieg, der zuletzt mit 41,70 Euro noch zwei Prozent groß war, gab ihnen eine Hochstufung auf "Hold" durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux.

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    Der Kepler-Analyst Martin Roediger gab vor dem Hintergrund übertroffener Erwartungen im zweiten Quartal und eines erhöhten Ziels für den operativen Gewinn sein ehemals negatives Votum auf.

    Angesichts geänderter Klauseln für Preisanpassungen und seiner Erwartung eines länger anhaltenden Konflikts im Nahen Osten geht er jetzt davon aus, dass die erneuerte Prognosespanne noch übertroffen wird.

    Einen entscheidenden Impuls dafür vermutet er im dritten Quartal, wenn die Zahlen dazu wieder deutlich über den Erwartungen liegen könnten./tih/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 41,72 auf Tradegate (03. September 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der FUCHS Pref Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+29,43 % bedeutet.





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