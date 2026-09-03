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    AKTIE IM FOKUS

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    Auto1 erholt von Tief seit Mai - Aussagen von Analysten stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1-Aktien erholen sich um 4,3 Prozent
    • Analysten bestätigen positive Anlageempfehlungen
    • Kursziele von 37 Euro bieten 69 Prozent Potenzial
    AKTIE IM FOKUS - Auto1 erholt von Tief seit Mai - Aussagen von Analysten stützen
    Foto: Autohero

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben sich am Donnerstag deutlich von den jüngsten Verlusten erholt. Mit einem Kursplus von 4,3 Prozent auf 21,88 Euro eroberte der Online-Gebrauchtwagenhändler am späten Vormittag den Spitzenplatz im freundlichen MDax . Die Titel schafften es zudem wieder über die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 21-Tage-Linie.

    Zur Wochenmitte waren sie um bis zu gut 10 Prozent auf ein Tief seit Mitte Mai abgesackt, hatten dann aber bis zum Handelsschluss ihr Minus sichtbar eingedämmt. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch ein Verlust von fast 20 Prozent und einer der hinteren Plätze im Index der mittelgroßen Unternehmen zu Buche.

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    Als Kursstütze erwiesen sich nun positive Aussagen von Analysten. Die US-Banken JPMorgan und Goldman Sachs bestätigten ihre positiven Anlageempfehlungen. Die Kursziele von jeweils 37 Euro räumen den Aktien vom aktuellen Niveau aus noch 69 Prozent Luft nach oben ein.

    Nach einer dreimonatigen, unterdurchschnittlichen Entwicklung erschienen die Titel inzwischen zu billig, schrieb JPMorgan-Experte Marcus Diebel. Er geht davon aus, dass die Verkaufszahlen des Auto1-Onlineshops Autohero ab dem vierten Quartal anziehen werden.

    Analyst James Tate von Goldman Sachs sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes Europageschäft treffe auf eine im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung, betonte er./gl/tih/jha/

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    AUTO1 Group

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    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 32.061 auf Ariva Indikation (03. September 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +14,68 %/+69,72 % bedeutet.





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