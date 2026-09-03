🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    AfD in Mecklenburg-Vorpommern weiter vorn - SPD holt auf

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD holt auf und liegt nur drei Punkte hinter AfD
    • Rot-Rot-Grün könnte rechnerisch weiterregieren
    • Wahl am 20. September, Umfragen sind unsicher
    Umfrage - AfD in Mecklenburg-Vorpommern weiter vorn - SPD holt auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Rund zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern holt die SPD einer neuen Umfrage zufolge weiter auf und verkürzt den Rückstand auf die AfD. Nach einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) kommen die Sozialdemokraten auf 32 Prozent. Sie liegen damit nur noch drei Punkte hinter der AfD, die auf 35 Prozent kommt. Im Vergleich zur Juli-Umfrage im Auftrag des Senders legt die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig drei Punkte zu, die AfD verliert einen Punkt.

    Platz drei geht erneut an die Linke, die im Vergleich zur Juli-Umfrage ebenfalls einen Punkt einbüßt und auf 11 Prozent kommt. Die CDU erreicht einen Umfragewert von 8 Prozent (minus ein Prozentpunkt). Die Grünen liegen der Umfrage zufolge unverändert bei 5 Prozent und könnten damit den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Der BSW käme auf unverändert 4 Prozent und wäre wie die nicht mehr gesondert ausgewiesene FDP und alle anderen Parteien voraussichtlich nicht im Landtag vertreten. Gewählt wird am 20. September.

    Rot-rot-grüne Koalition rechnerisch möglich

    Bei der Landtagswahl 2021 waren die Sozialdemokraten mit 39,6 Prozent noch stärkste Kraft geworden. Die AfD kam damals auf 16,7 Prozent, die CDU auf 13,3, die Linke auf 9,9, die Grünen auf 6,3 und die FDP auf 5,8 Prozent der Stimmen. Schwesig regiert das Land seither zusammen mit den Linken. Der Umfrage zufolge wäre eine rot-rote Koalition nicht mehr möglich. Gemeinsam mit den Grünen könnten die bisherigen Regierungsparteien aber rechnerisch weiterregieren. Für eine AfD-Alleinregierung würde es nicht reichen.

    Umfrage ist repräsentativ

    Für die repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 26. und dem 31. August 2026 insgesamt 1.215 Wahlberechtigte aller Altersgruppen, Bildungsabschlüsse und Geschlechter in Mecklenburg-Vorpommern mittels computergestützter Telefon- und Online-Interviews befragt. Unter anderem wurde die Frage gestellt: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wäre?"

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschern die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

    Forsa-Umfrage sieht größere Abstände

    Einer am Vortag veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" zufolge würde die AfD 37 Prozent der Stimmen holen. Die SPD käme auf 28 Prozent, die Linkspartei auf 11 Prozent. Die CDU läge demnach bei 10 Prozent und die Grünen bei 5 Prozent der Stimmen.

    Für die Forsa-Umfrage wurden zwischen dem 21. und 27. August 2026 insgesamt 1.047 Wahlberechtigte aller Altersgruppen, Bildungsabschlüsse und Geschlechter in Mecklenburg-Vorpommern befragt./gyd/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Umfrage AfD in Mecklenburg-Vorpommern weiter vorn - SPD holt auf Rund zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern holt die SPD einer neuen Umfrage zufolge weiter auf und verkürzt den Rückstand auf die AfD. Nach einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     