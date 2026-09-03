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    Lufthansa schließt Check-Inn-Schalter am Fernbahnhof

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa schließt AirRail-Terminal in Frankfurt
    • Gepäckaufgabe und Check-in am Bahnhof entfallen
    • Reisende transportieren ihr Gepäck künftig selbst
    Lufthansa schließt Check-Inn-Schalter am Fernbahnhof
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa reduziert am Drehkreuz Frankfurt den Service für ihre Kunden, die mit der Bahn anreisen. Zum 26. Oktober wird das sogenannte AirRail-Terminal am Fernbahnhof des größten deutschen Flughafens geschlossen, wie die Airline bestätigt. Zuvor hatten mehrere Portale berichtet.

    Dort können bislang noch Passagiere, die Bahnfahrt und Flug zusammen bei Lufthansa gebucht haben, frühzeitig ihr Gepäck aufgeben und für den Flug einchecken. Bei der Rückreise wird das Gepäck vom Flieger wieder an den Schalter im Bahnhof gebracht.

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    Dieser nur in Frankfurt angebotene Service entfällt künftig. Die Passagiere müssen ihr Gepäck zwischen Terminal und Bahnhof selbst transportieren. Die Abläufe würden mit der Maßnahme vereinfacht und Kapazitäten könnten gezielter eingesetzt werden, teilte Lufthansa zu den Gründen mit. Andere Vorteile bei der gemeinsamen Buchung von Flug und Bahnfahrt blieben bestehen: So werde der Anschluss garantiert und für beide Teilstrecken Meilen gutgeschrieben./ceb/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 62,55 auf Tradegate (03. September 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten.





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