🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Gewalt in Kusra - erster Siedler festgenommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erster Siedler nach Gewalt in Kusra festgenommen
    • 19-Jähriger wegen Angriffs in Kusra unter Verdacht
    • Kusra wird seit drei Wochen von Siedlern belagert
    Nach Gewalt in Kusra - erster Siedler festgenommen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV/RAMALLAH (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Gewalt in dem seit mehreren Wochen belagerten palästinensischen Dorf Kusra im besetzten Westjordanland ist ein erster mutmaßlich beteiligter Siedler festgenommen worden. Der 19-Jährige werde verdächtigt, am vergangenen Samstag an einem Angriff in dem Ort beteiligt gewesen zu sein, teilte Israels Polizei am Vormittag mit. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an, um weitere Tatverdächtige zu finden.

    Am Samstag hatten sich Dutzende israelische Randalierer in einem von Palästinensern bewohnten Haus in dem Dorf verschanzt und Bewohner angegriffen. Sie sollen unter anderem Steine auf die Palästinenser geworfen haben. Israelische Sicherheitskräfte waren Armeeangaben zufolge vor Ort, um gegen die Randalierer vorzugehen und sie aus dem Haus zu entfernen. Festnahmen gab es zunächst nicht.

    Palästinensische Medien berichteten dagegen, die Siedler seien bei den Angriffen von israelischen Soldaten geschützt worden. Mehrere Palästinenser seien durch Pfefferspray verletzt worden, das Siedler gegen sie eingesetzt hätten.

    In Kusra belagern radikale Siedler seit mehr als drei Wochen mehrere Häuser palästinensischer Einwohner. Laut Angaben von Bewohnern und Aktivisten geht die israelische Armee bislang nicht wirksam dagegen vor. Die USA hatten in den vergangenen Wochen in dem Zusammenhang die Siedlergewalt deutlich verurteilt und Medienberichten zufolge ein entschlosseneres Vorgehen von Israel dagegen gefordert./cir/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Nach Gewalt in Kusra - erster Siedler festgenommen Nach der jüngsten Gewalt in dem seit mehreren Wochen belagerten palästinensischen Dorf Kusra im besetzten Westjordanland ist ein erster mutmaßlich beteiligter Siedler festgenommen worden. Der 19-Jährige werde verdächtigt, am vergangenen Samstag an …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     