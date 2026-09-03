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    WDH/Neue Gewalt im Westjordanland - Zwei Palästinenser getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Palästinenser sterben bei Zusammenstößen
    • Israel spricht von Randale bei Viehrückholung
    • Siedlergewalt schürt Sorgen vor neuem Aufstand
    WDH/Neue Gewalt im Westjordanland - Zwei Palästinenser getötet
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Wiederholung: Grammatikfehler)

    RAMALLAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern im Westjordanland hat es in der Nacht Tote gegeben. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah meldete, zwei Palästinenser im Alter von 16 und 19 Jahren seien durch Schüsse des israelischen Militärs ums Leben gekommen.

    Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa sprach von einem von Soldaten begleiteten Siedlerangriff auf das Dorf al-Mughajir in der Nähe der Stadt Ramallah. Die Israelis hätten dabei auch Schafe gestohlen, meldete Wafa unter Berufung auf den Vorsitzenden des Dorfrats. Palästinensische Einwohner hätten sich ihnen entgegengestellt.

    Israel: Randale bei Einsatz, um gestohlenes Vieh zurückzuholen

    Israels Armee stellte den Hergang anders dar. Soldaten hätten gewährleistet, dass israelische Polizisten sowie ein israelischer Siedler Zugang zu dem palästinensischen Dorf bekommen, um Vieh, das israelischen Siedlern gehöre und in der Gegend gefunden worden sei, zurückzuholen. Während des Einsatzes habe es gewaltsame Randale gegeben, teilte das israelische Militär weiter mit. Palästinenser hätten Betonklötze und Steine auf die Einsatzkräfte geworfen. Diese hätten dann auf die Hauptverantwortlichen geschossen, "um die Bedrohung zu beseitigen". Dabei habe es "Treffer" gegeben. Der Vorfall werde untersucht.

    Warnungen vor neuem Palästinenseraufstand

    Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und eigenen Anschlägen getötet.

    Aber auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird dabei immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen. Es mehren sich auch Warnungen, die Siedlergewalt könnte einen neuen Palästinenseraufstand auslösen./mak/DP/stk







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