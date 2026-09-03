Energiekontor Aktie überzeugt mit Kursplus - 03.09.2026

Die Anleger von Energiekontor dürfen sich über ein Kursplus von +3,33 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 24,825€. Die Energiekontor Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,24 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 24,825€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Der heutige Anstieg bei Energiekontor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -46,56 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -10,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Energiekontor -32,91 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,34 % 1 Monat -30,19 % 3 Monate -46,56 % 1 Jahr -43,45 %

? wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.09.2026, 12:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang auf etwa 24,65 Euro und die Bewertung von rund 330 Mio. Euro. Als Belastungen gelten verschobene schottische Netzanschlüsse von 2029 auf 2031, mögliche Auswirkungen auf die Ergebnisprognose 2026 sowie Unsicherheit über anstehende NESO-Angebote, Kosten und Zeitpläne. Diskutiert werden außerdem eine Leerverkaufsquote von etwa 2%, 24 Euro als mögliche Unterstützung und Erholungschancen durch Projektverkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 345,98 Mio.EUR € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Energiekontor?

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. RWE notiert im Minus, mit -1,07 %. E.ON notiert im Minus, mit -0,97 %.

Energiekontor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Energiekontor Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Energiekontor Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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