Greg Abel in Tokio
Berkshire will bei japanischen Handelsriesen aufstocken
Berkshire-CEO Greg Abel will die Beteiligungen an Japans größten Handelshäusern weiter ausbauen. Bei seinem ersten Tokio-Besuch als Chef machte er deutlich, wohin die Reise geht – und welche Rolle die Konzerne für künfti
- Berkshire plant Zukäufe bei Japans Handelshäusern
- Abel traf Führungsteams und prüfte neue Projekte
- Die Anteile liegen inzwischen bei über zehn Prozent
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Fünf Jahre nach dem Einstieg bei Japans großen Handelskonzernen denkt Berkshire Hathaway offenbar noch lange nicht ans Aussteigen. Im Gegenteil: Konzernchef Greg Abel signalisierte bei seiner ersten Tokio-Reise seit Amtsübernahme im Januar, dass weitere Zukäufe bei Mitsubishi Corp., Itochu, Mitsui & Co., Sumitomo Corp. und Marubeni durchaus denkbar sind. "Unser Ziel ist es, unseren Anteil weiter zu erhöhen", so Abel wörtlich.
Angefangen hatte alles noch unter Abels Vorgänger Warren Buffett. Um das Jahr 2020 stieg Berkshire bei den fünf Häusern mit jeweils rund fünf Prozent ein, mittlerweile liegen die Quoten bei über zehn Prozent.
Aus reinem Kapitaleinsatz ist inzwischen ein handfestes Geschäftsnetzwerk geworden: Berkshire-Tochterfirmen beteiligen sich an gemeinsamen Vorhaben, umgekehrt fließt Kapital in Projekte, die von den Handelskonzernen selbst angestoßen wurden.
Während seines Aufenthalts sprach Abel persönlich mit den Führungsteams aller sechs japanischen Beteiligungen, neben den Handelshäusern zählt auch der Versicherer Tokio Marine Holdings dazu. Dabei ging es sowohl um die laufende Geschäftsentwicklung als auch um mögliche neue gemeinsame Projekte.
Trotz der engen Beziehung will Berkshire die Zügel nicht aus der Hand geben: Über konkrete Zukäufe entscheidet weiterhin ausschließlich die Zentrale in Omaha. Der Nutzen der japanischen Partner liegt für Abel vor allem in deren Marktzugang.
Besondere Aufmerksamkeit gilt aktuell Tokio Marine, an dem Berkshire seit März mit 2,49 Prozent beteiligt ist. Der Versicherer soll laut Marktberichten größere Zukäufe prüfen, im Gespräch sind der australische Versicherer Suncorp sowie das kanadische Unternehmen IHG. Berkshire könnte eine solche Transaktion mit eigenen Mitteln absichern.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion