JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Gesprächen mit dem Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Dieser habe erneut die gut gelaufene Einführung des Abnehmmittels Wegovy in Tablettenform betont, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sehe der Unternehmenslenker vor der noch im September geplanten Einführung der Pille in Deutschland ermutigende Signale, erwarte aber weiter Gegenwind durch den Markteintritt von Nachahmer-Medikamenten des Mittels Ozempic außerhalb der USA./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 40,94EUR auf Tradegate (03. September 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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