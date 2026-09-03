VT Markets ernennt Ross Maxwell zum Leiter Unternehmensstrategie, um die globale Wachstumsstrategie voranzutreiben

SYDNEY, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets , ein führender Multi-Asset-Broker, gab heute die Ernennung von Ross Maxwell zum Leiter Unternehmensstrategie (CSO) bekannt. Ross wird die langfristige Strategie des Unternehmens in den Bereichen Plattformentwicklung, globales Geschäftswachstum sowie Unternehmensführung verantworten und dabei Innovationen im Multi-Asset-Bereich auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Anleger abstimmen.

Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund, dass VT Markets über die traditionelle Orderausführung hinausgeht und sich zu einer einheitlichen Multi-Asset-Plattform entwickelt. Dadurch können Nutzer Marktchancen erkennen, auf verschiedene Anlageklassen zugreifen und mit größerer Sicherheit handeln.

Angesichts der zunehmenden Vernetzung der globalen Märkte baut VT Markets ein technologiegetriebenes Ökosystem auf, das digitale Vermögenswerte sowie traditionelle Finanzmärkte miteinander verbindet, und vermittelt Anlegern zugleich das erforderliche Wissen sowie die nötigen Fähigkeiten im Risikomanagement, um erfolgreich zu sein.

Als Leiter Unternehmensstrategie wird Ross die strategische Ausrichtung von VT Markets in den Bereichen Plattforminnovation, globale Expansion und Rahmenbedingungen für verantwortungsvollen Handel vorantreiben. Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen makroökonomische Analyse, Skalierung von Geschäftsprozessen und Marktinfrastruktur wechselt er aus seiner bisherigen Position als Leiter für globale Strategie und Geschäftsprozesse, in der er Marktanalyse- und Bildungsprogramme leitete. In seiner neuen Funktion wird er zudem KI-gestützte Initiativen zur Förderung der Finanzkompetenz vorantreiben, um Wissenslücken bei Privatanlegern zu schließen und gleichzeitig Multi-Asset-Funktionen auf institutionellem Niveau auszubauen.

„Die nächste Ära des Handels wird nicht nur durch den Zugang zu mehr Anlageklassen geprägt sein, sondern auch davon, wie nahtlos Nutzer innerhalb eines transparenten, technologiegetriebenen Ökosystems Chancen erkennen und nutzen können", sagte Ross Maxwell, Leiter Unternehmensstrategie bei VT Markets. „Angesichts der fortschreitenden Konvergenz der globalen Finanzmärkte erwarten Anleger eine leistungsstarke Plattform, die auf modernster Infrastruktur und transparenter Orderausführung basiert. VT Markets gestaltet diese Zukunft, und ich freue mich darauf, unsere strategische Vision weltweit voranzutreiben."

Die Ernennung von Ross unterstreicht den Anspruch von VT Markets, sich gemeinsam mit den globalen Märkten weiterzuentwickeln. Durch die Kombination aus einem breiteren Marktzugang, intelligenter Technologie und von der Unternehmensleitung vorangetriebener Finanzbildung schafft VT Markets ein Handelsökosystem, mit dem Nutzer Marktveränderungen über eine einheitliche Plattform meistern können.

Informationen zu VT Markets

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker, der derzeit in über 160 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter Best Online Trading und Fastest Growing Broker. Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets einen umfassenden Zugang zu über 1000 Finanzinstrumenten. Kunden profitieren über die preisgekrönte mobile Anwendung von einem nahtlosen Handelserlebnis.

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