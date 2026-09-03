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    HiKOKI Europe stellt die nächste Generation kabelloser Nagler vor, die auf überragende Leistung ausgelegt sind und das Gewicht eines gasbetriebenen Geräts mit der Geschwindigkeit eines Druckluftgeräts verbinden

    • Die Befestigungsplattform der nächsten Generation vereint konstante Antriebskraft, Mobilität auf der Baustelle, eine leichte Bauweise und die Auslösegeschwindigkeit eines Druckluftwerkzeugs für anspruchsvolle professionelle Anwendungen – ganz ohne Schlauch, Kompressor oder Gaskartusche.
    • Die Plattform der nächsten Generation wurde für überragende Leistung entwickelt und bietet die leichtesten und schnellsten Akku-Nagler auf dem Markt, die eine Leistung wie bei Druckluftgeräten mit der Freiheit des kabellosen Arbeitens verbinden.
    • Zu den ersten europäischen Modellen gehören zwei 90-mm-Rahmennagler und ein 64-mm-Metallverbinder-Nagler sowie ein neues Sortiment an Befestigungsmitteln, deren vollständige Verfügbarkeit ab November 2026 geplant ist.

    STUTTGART, Deutschland, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- HiKOKI, ein Unternehmen der KOKI-Gruppe, hat heute seine nächste Generation kabelloser Nagler für den europäischen Markt vorgestellt, die leistungsstarke Leistung in ein kabelloses System ohne Gaskartuschen, Schläuche oder Kompressoren bringen. Die speziell für professionelle Teams entwickelte Produktreihe vereint die Geschwindigkeit und Durchschlagskraft, die Anwender von pneumatischen Befestigungsgeräten erwarten, mit der Freiheit und Flexibilität des akkubetriebenen Betriebs in einer leichten Bauweise, die mit einem Gasnagler vergleichbar ist.

    HiKOKI cordless framing nailer

    Fachkräfte in ganz Europa stehen unter zunehmendem Druck, anspruchsvolle Aufgaben effizient zu erledigen und dabei engere Zeitpläne, Mobilitätsanforderungen und ständige Unterbrechungen des Arbeitsablaufs zu bewältigen. Herkömmliche Gaswerkzeuge erfordern Kartuschen und teure laufende Wartungskosten, während pneumatische Systeme zusätzlichen Aufwand bei der Einrichtung, beim Transport und bei der Schlauchführung verursachen. Die Akku-Nagler der nächsten Generation von HiKOKI wurden entwickelt, um diese Hindernisse zu beseitigen, ohne dabei Abstriche bei der Befestigungsleistung zu machen, auf die sich Profis verlassen – und sie sind die leichtesten und schnellsten Akku-Nagler auf dem Markt.

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    PR Newswire (dt.)
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    HiKOKI Europe stellt die nächste Generation kabelloser Nagler vor, die auf überragende Leistung ausgelegt sind und das Gewicht eines gasbetriebenen Geräts mit der Geschwindigkeit eines Druckluftgeräts verbinden Die Befestigungsplattform der nächsten Generation vereint konstante Antriebskraft, Mobilität auf der Baustelle, eine leichte Bauweise und die Auslösegeschwindigkeit eines Druckluftwerkzeugs für anspruchsvolle professionelle Anwendungen – ganz ohne …
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