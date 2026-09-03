AKTIE IM FOKUS
Starke Broadcom-Zahlen überzeugen Anleger vorbörslich nicht
- Broadcom fällt trotz starker Zahlen vorbörslich
- Broadcom peilt 2028 KI-Erlöse von 230 Milliarden
- Analysten bleiben optimistisch und sehen hohes Kurspotenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick reichen den Broadcom-Anlegern am Donnerstag nicht. Laut Händlern wird es immer schwieriger für Unternehmen mit KI-Fantasie, die Euphorie aufrechtzuerhalten. Am Markt sei auf noch stärkere Signale hinsichtlich der Umsatzentwicklung gehofft worden. Der Aktienkurs des Chipkonzerns gab im vorbörslichen US-Handel um fast vier Prozent nach. Die Indikationen für die Nasdaq-Börse lagen zeitgleich moderat im Minus.
Ein Börsianer betonte, das Ergebnis habe im dritten Geschäftsquartal leicht über den Erwartungen gelegen. Die Prognose für das Schlussquartal decke sich in etwa mit den Schätzungen, doch dies beeindrucke die Anleger offenbar nicht stark genug. Sie seien bereits auf noch stärkere kurzfristige Ergebnisse eingestellt gewesen, argumentierte der Marktteilnehmer. Die Ziele wirkten solide, aber weniger überzeugend als jene des größeren Konkurrenten Nvidia in der vergangenen Woche. Dessen Kurs lag am Donnerstag vorbörslich knapp im Plus.
Es konnte die Stimmung nicht heben, dass Broadcom binnen zwei Jahren einen weiteren Boom erwartet - und damit die Hoffnung nährt, dass Nvidia in einem lukrativen Markt vielleicht herausgefordert werden kann. Für das laufende Geschäftsjahr wurde das KI-Chip-Ziel leicht auf 58 Milliarden Dollar erhöht. Im darauffolgenden Geschäftsjahr soll der Erlös mit KI-bezogenen Produkten auf 115 Milliarden Dollar steigen und 2028 dann 230 Milliarden Dollar erreichen.
Laut Berndstein-Experte Stacy Rasgon scheiden sich die Geister auch am wichtigen Kunden Google . Die Skeptiker dürften monieren, dass der zu Alphabet gehörende Suchmaschinenbetreiber künftig weniger auf Broadcom-Chips setze und die Ziele daher stärker von Anthropic und OpenAI abhingen. Die Optimisten dürften aber dagegenhalten, dass Google auch als Nummer-3-Kunde eine große Bedeutung behalte. Der Experte schließt sich letzteren an; auch wegen einer günstigen Bewertung.
Es hatte zuletzt schon viele Fälle bei KI-getriebenen Aktien aus dem Chipbereich gegeben, in denen die Fantasie angesichts hochgesteckter Hoffnungen nicht neu belebt werden konnte. Ausdruck dessen ist, dass viele Branchenwerte von ihren Rekorden zurückgekommen sind. Das Broadcom-Papier hatte Anfang Juni fast 500 US-Dollar gekostet, jetzt wird es vorbörslich bei gut 350 Dollar gehandelt. Das Jahresplus schmilzt damit auf gut zwei Prozent.
Die Aktie zählt zu den Papieren, die am stärksten vom KI-Boom an der Börse profitiert haben. Der Kurs der Broadcom-Aktie hat sich seit Anfang September 2021 mehr als versiebenfacht. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 1,7 Billionen Dollar gehört der Chiphersteller derzeit zu den weltweit wertvollsten Konzernen. Aktuell liegt das US-Unternehmen auf Rang acht in dieser Wertung.
Analysten sind mit Blick auf die Entwicklung der Aktie optimistisch. 57 der 62 von Bloomberg erfassten Analysten empfehlen das Papier zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 530 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Niveau und auch etwas über dem bisherigen Rekordhoch.
Nach den Zahlen und den Prognosen erhöhten unter anderem die Experten der US-Banken Bernstein und Goldman Sachs ihre Kursziele. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb Goldman-Sachs-Experte James Schneider. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./tih/gl/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 291,8 auf Tradegate (03. September 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 544,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +31,17 %/+90,20 % bedeutet.
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Diesen Schwachsinn hat der Spinner Fugmann, ein angeblicher Experte, herausgehauen. Die KI Unternehmen würden sich gegenseitig Aufträge zuschieben, um angeblichen Umsatz vorzugaukeln. Dieser Typ ist so schizophren, der Stand zu nahe an der Wand mit der Schaukel. Da gibt es ja noch mehr dieser Experten. Was ich bisher aus einigen Foren gelernt habe ist, es gibt Fans und Hater. Leider habe ich zu oft auf die beide im falschen Moment gehört, obwohl ich immer wieder feststellte, das Gegenteil war der Fall und Chancen nie genutzt oder zu spät. Bedauerlicherweise leben diese Foren und Wallstreet-Online davon. Kritik wird gelöscht, aber Typen wie Pollinger und andere Säcke dürfen hier ein und aus gehen, da passiert nichts. Nur ein neuer Name, aber die gleiche Nachricht.
Wieso nur seht ihr alle nicht, dass das ein großer Fake ist der Freak Cashflow hat sich halbiert die Lagerbestände explodieren. Dieser gesamte Umsatz auf den Kurse basieren, ist Fake. Er basiert im Lagerhaltung und auf Kunden, die gar nicht bezahlen.!!!?