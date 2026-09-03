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    AKTIE IM FOKUS

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    Starke Broadcom-Zahlen überzeugen Anleger vorbörslich nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Broadcom fällt trotz starker Zahlen vorbörslich
    • Broadcom peilt 2028 KI-Erlöse von 230 Milliarden
    • Analysten bleiben optimistisch und sehen hohes Kurspotenzial
    AKTIE IM FOKUS - Starke Broadcom-Zahlen überzeugen Anleger vorbörslich nicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick reichen den Broadcom-Anlegern am Donnerstag nicht. Laut Händlern wird es immer schwieriger für Unternehmen mit KI-Fantasie, die Euphorie aufrechtzuerhalten. Am Markt sei auf noch stärkere Signale hinsichtlich der Umsatzentwicklung gehofft worden. Der Aktienkurs des Chipkonzerns gab im vorbörslichen US-Handel um fast vier Prozent nach. Die Indikationen für die Nasdaq-Börse lagen zeitgleich moderat im Minus.

    Ein Börsianer betonte, das Ergebnis habe im dritten Geschäftsquartal leicht über den Erwartungen gelegen. Die Prognose für das Schlussquartal decke sich in etwa mit den Schätzungen, doch dies beeindrucke die Anleger offenbar nicht stark genug. Sie seien bereits auf noch stärkere kurzfristige Ergebnisse eingestellt gewesen, argumentierte der Marktteilnehmer. Die Ziele wirkten solide, aber weniger überzeugend als jene des größeren Konkurrenten Nvidia in der vergangenen Woche. Dessen Kurs lag am Donnerstag vorbörslich knapp im Plus.

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    Es konnte die Stimmung nicht heben, dass Broadcom binnen zwei Jahren einen weiteren Boom erwartet - und damit die Hoffnung nährt, dass Nvidia in einem lukrativen Markt vielleicht herausgefordert werden kann. Für das laufende Geschäftsjahr wurde das KI-Chip-Ziel leicht auf 58 Milliarden Dollar erhöht. Im darauffolgenden Geschäftsjahr soll der Erlös mit KI-bezogenen Produkten auf 115 Milliarden Dollar steigen und 2028 dann 230 Milliarden Dollar erreichen.

    Laut Berndstein-Experte Stacy Rasgon scheiden sich die Geister auch am wichtigen Kunden Google . Die Skeptiker dürften monieren, dass der zu Alphabet gehörende Suchmaschinenbetreiber künftig weniger auf Broadcom-Chips setze und die Ziele daher stärker von Anthropic und OpenAI abhingen. Die Optimisten dürften aber dagegenhalten, dass Google auch als Nummer-3-Kunde eine große Bedeutung behalte. Der Experte schließt sich letzteren an; auch wegen einer günstigen Bewertung.

    Es hatte zuletzt schon viele Fälle bei KI-getriebenen Aktien aus dem Chipbereich gegeben, in denen die Fantasie angesichts hochgesteckter Hoffnungen nicht neu belebt werden konnte. Ausdruck dessen ist, dass viele Branchenwerte von ihren Rekorden zurückgekommen sind. Das Broadcom-Papier hatte Anfang Juni fast 500 US-Dollar gekostet, jetzt wird es vorbörslich bei gut 350 Dollar gehandelt. Das Jahresplus schmilzt damit auf gut zwei Prozent.

    Die Aktie zählt zu den Papieren, die am stärksten vom KI-Boom an der Börse profitiert haben. Der Kurs der Broadcom-Aktie hat sich seit Anfang September 2021 mehr als versiebenfacht. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 1,7 Billionen Dollar gehört der Chiphersteller derzeit zu den weltweit wertvollsten Konzernen. Aktuell liegt das US-Unternehmen auf Rang acht in dieser Wertung.

    Analysten sind mit Blick auf die Entwicklung der Aktie optimistisch. 57 der 62 von Bloomberg erfassten Analysten empfehlen das Papier zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 530 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Niveau und auch etwas über dem bisherigen Rekordhoch.

    Nach den Zahlen und den Prognosen erhöhten unter anderem die Experten der US-Banken Bernstein und Goldman Sachs ihre Kursziele. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb Goldman-Sachs-Experte James Schneider. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./tih/gl/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 291,8 auf Tradegate (03. September 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 544,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +31,17 %/+90,20 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rücksetzer und die Frage, ob er eine gesunde Korrektur im neuen Aufwärtstrend oder der Beginn weiterer Verluste ist. Trotz Sorgen über KI-Finanzierungen, Schattenverschuldung und mögliche Kreislaufinvestitionen sehen viele Anleger Nvidia fundamental günstig: starkes Umsatzwachstum, hohe Margen und langfristig enormes KI-Potenzial. Diskutiert werden zudem Gewinnwarnungen, künftige Preiskämpfe und mögliche Nachkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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