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    RENK Group Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 03.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -3,75 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 03.09.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.09.2026

    Die RENK Group Aktie ist bisher um -3,75 % auf 42,96 gefallen. Das sind -1,68  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für RENK Group: Nach einem Rückgang von -0,06 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,75 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei RENK Group damit auf -10,94 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -10,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,26 % verloren.

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    Während RENK Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %.

    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,69 %
    1 Monat -10,82 %
    3 Monate -10,94 %
    1 Jahr -33,44 %
    Stand: 03.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd.EUR € wert.

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    Lohnt sich ein Investment in die RENK Group Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der RENK Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RENK Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    RENK Group

    -3,10 %
    -10,66 %
    -10,86 %
    -10,11 %
    -32,94 %
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    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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