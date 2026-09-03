DN Group überzeugt mit solidem ersten Halbjahr 2026
Trotz rückläufigem Ergebnis bleibt die DN Group AG finanziell solide aufgestellt und erzielt mit ihren Portfoliounternehmen wichtige Fortschritte für die zweite Jahreshälfte.
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- Die DN Group AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein EBIT von 3,2 Mio. EUR nach 5,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
- Das Eigenkapital blieb gegenüber Ende 2025 nahezu stabil bei 386,9 Mio. EUR und lag deutlich über dem Vorjahreswert von 288,5 Mio. EUR; je Aktie entsprach dies 6,96 EUR.
- Aufgrund höherer Zinsaufwendungen verschlechterte sich das Finanzergebnis auf -2,8 Mio. EUR; der Jahresüberschuss sank von 3,5 Mio. EUR auf 0,4 Mio. EUR.
- Die Bilanzierung erfolgte konservativ nach HGB, weshalb Wertsteigerungen der Portfoliounternehmen nicht angesetzt wurden.
- Das Portfoliounternehmen Algene Holding erzielte Anfang Juli die erste Mikroalgen-Ernte von 4.500 Litern und erhielt eine GMP-Zertifizierung für die Produktion in regulierten Branchen.
- Bei SW Save the Water bestätigte Dermatest die Wirksamkeit und Verträglichkeit der „Soapeya“-Seife; für das zweite Halbjahr erwartet die DN Group weitere operative Meilensteine und eine Ergebnisverbesserung.
Der Kurs von DN Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,05 % im
Minus.
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