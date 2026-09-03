Ruhiger Handel - USD/TRY notiert bei 48,31475 TRY

USD/TRY tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 48,31475

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000TRY in USD/TRY investiert, lag der Preis bei 8,321243TRY. Heute notiert USD/TRY bei 48,31475TRY. Ihr Einsatz wäre nun 58.061,9TRY wert – ein Zuwachs von +480,62 %.

Informationen zur Türkischen Lira

Die Türkische Lira, seit 1923 offizielle Währung der Republik Türkei, steht regelmäßig unter Druck. Der EUR-TRY-Kurs reagiert stark auf politische Entwicklungen, Inflation und Maßnahmen der Notenbank. Schwankungen wirken sich direkt auf Importe, Exporte und Investitionsentscheidungen aus und machen den Lirakurs zu einem sensiblen Indikator für die türkische Wirtschaft.

Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.