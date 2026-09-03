40 Prozent Kurschance: Warum Analysten an Puma glauben

Die Berichtssaison der Sportartikelbranche für das zweite Quartal 2026 fiel schwächer aus als erwartet. Puma bleibt davon nicht verschont, doch der Konzernumbau bleibt aus Sicht der Analysten auf Kurs, auch wenn die Aktie in diese Woche schon mehr als 7 Prozent eingebüßt hat.

Die Bank HSBC hält trotz eines schwachen Branchenumfelds an ihrer Kaufempfehlung für Puma fest, senkt das Kursziel aber von 35 auf 34 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent.

Für 2026 rechnet HSBC nun mit einem organischen Umsatzrückgang von 3,5 Prozent und einem operativen Verlust von 100 Millionen Euro, die Schätzung liegt damit in der Mitte der Unternehmensprognose, zuvor lag HSBC am oberen Rand.

Puma hatte Ende Juli Quartalszahlen vorgelegt, die beim Umsatz etwa den Erwartungen entsprachen, beim operativen Ergebnis aber positiv überraschten. Europa und Amerika büßten weiter Umsatz ein, das Asiengeschäft wuchs dagegen deutlich.

HSBC macht zwei mögliche Kurstreiber aus. Zum einen soll der Talpunkt beim Umsatzrückgang durchschritten sein, mit Erholung in der zweiten Jahreshälfte, bevor Puma 2027 wieder wächst. Zum anderen soll die Übernahme eines Anteils durch den chinesischen Konzern Anta bis Jahresende abgeschlossen werden.

Danach könnte ein Kapitalmarkttag im ersten Halbjahr 2027 folgen, bei dem Puma seine Strategie und vor allem die Wachstumspläne für China konkretisiert. Der Markt unterschätze bislang das Potenzial dort, wo Puma unterrepräsentiert sei. Anta hatte zuletzt solide Halbjahreszahlen präsentiert und Puma mit der eigenen Tochter Amer Sports verglichen, ein Signal für Vertrauen in die Marke.

Bei der Bewertung sehen die Analysten Luft nach oben: Puma wird mit einem Abschlag von 25 Prozent gegenüber Adidas und 33 Prozent gegenüber Nike gehandelt. Als Risiken nennen die Experten Rückschläge beim Markenumbau, Verzögerungen bei der Anta-Übernahme, den Verlust wichtiger Partnerschaften und eine schwächere Nachfrage in China.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 23,93EUR auf Tradegate (03. September 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.





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