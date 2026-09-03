DJI präsentiert auf der IFA 2026 die Osmo 360 II mit 8K-360°-High-End-Bildqualität

BERLIN, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, bringt heute die Osmo 360 II weltweit auf den Markt. Die neueste High-End-Panoramatechnologie von DJI basiert auf 12 Jahren Expertise im Bereich tragbarer Kameratechnik. Darunter sind Innovationen von DJI bei der Verzerrungskorrektur aus der Luftbildfotografie, der Stabilisierung aus der professionellen Ronin Gimbal-Serie und der Farbverarbeitung aus mehreren Generationen der Osmo Action-Cams. Darüber hinaus baut die Osmo 360 II auf den technischen Details des Vorgängermodells der Osmo 360, sowie der 360°-Drohne Avata 360 auf und bietet verbesserte Bildgebungsfunktionen.

Neue 360°-Kamera von DJI mit 1-Zoll-Bildsensor mit 8K/60 fps und hohem Dynamikumfang, AI SuperNight 2.0 und ultraharten austauschbaren Linsen für spektakuläre Aufnahmen bei Tag und Nacht.

Der fortschrittliche quadratische HDR-Bildsensor der Osmo 360 II erhöht die Sensorausnutzung um 25Prozent1, reduziert den Stromverbrauch und sorgt gleichzeitig für klare und detailreiche Aufnahmen bei Tag und Nacht1. In Kombination mit AI SuperNight 2.0 nimmt die Osmo 360 II auch bei wenig Licht außergewöhnlich klare Aufnahmen auf. Neben der verbesserten Bildqualität verfügt die neue 360°-Kamera über ultraharte, austauschbare Linsen1 und 105 GB integrierten Speicher, sodass Content Creator:innen unbesorgt filmen und jeden Moment bei Tag und Nacht aus jedem Blickwinkel in Detailtreue festhalten können.

1-Zoll-HDR-360°-Aufnahme in 8K/60 fps für spektakuläre Action-Aufnahmen bei Tag und Nacht

Die Osmo 360 II verfügt über den branchenweit ersten fortgeschrittenen quadratischen 1-Zoll-HDR-Bildsensor1, der dasselbe 360°-Bildfeld wie ein herkömmlicher rechteckiger 1-Zoll-Sensor beibehält. Der Dynamikumfang für 360°-Aufnahmen wurde auf 14,5 Blendenstufen1 erweitert und damit der Helligkeitsbereich verdoppelt. Darüber hinaus ermöglicht der neue KI-Algorithmus zur Rauschunterdrückung, AI SuperNight 2.0, besonders klare und helle Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen1. Für Action-Aufnahmen mit hoher Geschwindigkeit ermöglichen die großen 2,4-μm-Pixel und der leistungsstarke Chip der Kamera spektakuläre Aufnahmen aus jedem Blickwinkel in 8K/60-fps-360°-Video, wobei jedes Bild scharf und frei von Bewegungsunschärfe bleibt.