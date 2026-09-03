BARTEC launcht eigenes Ex-de-Board für sichere Energieverteilung
Mit einer neuen modularen Ex-de-Steuerungsboard-Serie setzt BARTEC am 3. September 2026 einen Effizienz- und Sicherheitsmaßstab für explosionsgefährdete Anlagen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- BARTEC hat am 3. September 2026 eine neue, modulare Ex-de-Steuerungsboard-Serie zur Energieverteilung in explosionsgefährdeten Bereichen vorgestellt.
- Die Plattform ist nach ATEX- und IECEx-Anforderungen zertifiziert und für die Zonen 1/21 sowie 2/22 geeignet.
- Durch die modulare, individuell konfigurierbare Lösung sollen Entwicklungs- und Installationsaufwand sinken und bis zu fünfmal höhere Kosteneffizienz gegenüber Ex-d-Lösungen erreicht werden.
- Das Steuerungsboard unterstützt Energieverteilungen bis 690 V und 1.000 A und bietet Optionen für Schalten, Schutz, Steuerung, Signalisierung und Kabeleinführungen.
- Die Serie eignet sich für Greenfield-Projekte und Brownfield-Modernisierungen in der Öl- und Gas-, Chemie-, Pharma-, Energie- und Prozessindustrie.
- Zu den technischen Merkmalen zählen korrosionsbeständige Gehäuse aus GFK oder Edelstahl sowie ein Temperaturbereich von -20 °C bis +55 °C, optional erweiterbar bis -40 °C.
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