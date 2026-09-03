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    Berkshires Japan-Pläne

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    Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein

    Obwohl Broadcom die Erwartungen getoppt hat, drücken die Anleger auf den Verkaufsknopf. Gibt es ein Haar in der Suppe oder ist es die wachsende Angst vor einen Zinserhöhung der FED? Wie sollten Anleger reagieren?

    Für Sie zusammengefasst
    • Broadcom übertrifft Erwartungen, Zinsangst belastet
    • Berkshire will Japans Aktienanteil weiter ausbauen
    • Snowflake steigt stark, Telekom gerät unter Druck
    Berkshires Japan-Pläne - Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein
    Foto: wallstreetONLINE

    Berkshire möchte Japan-Anteil aufstocken

    Greg Abel macht da weiter, wo Warren Buffett aufgehört hat. Er möchte den Anteil von japanischen Titeln, welche das Orakel von Omaha ausgesucht hat, weiter aufstocken. Wir nehmen die fünf Titel, bei denen Abel aufstocken möchte, heute mal unter die Lupe. Dazu gibt es zwei ETFs auf den japanischen Markt und eine spekulative Rüstungs-Wette aus dem Land der aufgehenden Sonne.

    Freudensprung bei Snowflake

    Der US-Cloudspezialist hat die Short-Seller auf dem falschen Fuß erwischt. Nach den Zahlen schießt das Papier um fast ein Viertel in die Höhe. Die Erwartungen wurden geschlagen und der Verlust deutlich eingedämmt. Lohnt es sich noch einzusteigen?

    Ungebetener Besuch bei der Telekom?

    Wie Bloomberg berichtet, ist Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott bei der Telekom eingestiegen. Ob Tim Höttges darüber glücklich ist? In einem ersten Statement fordert Elliott wohl, die Fusion mit der US-Tochter aufzugeben. Damit steht der wohl größter Plan des Vorstandsvorsitzenden der Telekom noch stärker unter Beschuss. Aber ist das schlecht für die Anleger?

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Zinsangst zurück an den Märkten

    Berkshire: Japan-Anteil soll ausgebaut werden

    Thema des Tages: Diese 5 Titel will Berkshire aufgestocken

    Zwei ETFs auf Japan

    Ein spekulativer Rüstungswert aus Japan

    Snowflake: Shorties auf der Flucht

    Broadcom: Gut ist nicht gut genug

    HP Enterprises: Ausblick gefällt nicht

    DAX: Neuer Angriff auf die 26.000?

    Telekom: Elliott steigt ein

    Deutsche Bank: Mehrjahreshoch

    Allianz: Starker Lauf

    Depot: Revolution Medicines erhält Zulassung

    Robinhood: Aktie zieht wieder an

    Zuschauerfragen

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Berkshires Japan-Pläne Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein Obwohl Broadcom die Erwartungen getoppt hat, drücken die Anleger auf den Verkaufsknopf. Gibt es ein Haar in der Suppe oder ist es die wachsende Angst vor einen Zinserhöhung der FED? Wie sollten Anleger reagieren?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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