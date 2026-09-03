Berkshires Japan-Pläne
Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein
Obwohl Broadcom die Erwartungen getoppt hat, drücken die Anleger auf den Verkaufsknopf. Gibt es ein Haar in der Suppe oder ist es die wachsende Angst vor einen Zinserhöhung der FED? Wie sollten Anleger reagieren?
- Broadcom übertrifft Erwartungen, Zinsangst belastet
- Berkshire will Japans Aktienanteil weiter ausbauen
- Snowflake steigt stark, Telekom gerät unter Druck
Berkshire möchte Japan-Anteil aufstocken
Greg Abel macht da weiter, wo Warren Buffett aufgehört hat. Er möchte den Anteil von japanischen Titeln, welche das Orakel von Omaha ausgesucht hat, weiter aufstocken. Wir nehmen die fünf Titel, bei denen Abel aufstocken möchte, heute mal unter die Lupe. Dazu gibt es zwei ETFs auf den japanischen Markt und eine spekulative Rüstungs-Wette aus dem Land der aufgehenden Sonne.
Der US-Cloudspezialist hat die Short-Seller auf dem falschen Fuß erwischt. Nach den Zahlen schießt das Papier um fast ein Viertel in die Höhe. Die Erwartungen wurden geschlagen und der Verlust deutlich eingedämmt. Lohnt es sich noch einzusteigen?
Ungebetener Besuch bei der Telekom?
Wie Bloomberg berichtet, ist Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott bei der Telekom eingestiegen. Ob Tim Höttges darüber glücklich ist? In einem ersten Statement fordert Elliott wohl, die Fusion mit der US-Tochter aufzugeben. Damit steht der wohl größter Plan des Vorstandsvorsitzenden der Telekom noch stärker unter Beschuss. Aber ist das schlecht für die Anleger?
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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