Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein

Berkshire möchte Japan-Anteil aufstocken

Greg Abel macht da weiter, wo Warren Buffett aufgehört hat. Er möchte den Anteil von japanischen Titeln, welche das Orakel von Omaha ausgesucht hat, weiter aufstocken. Wir nehmen die fünf Titel, bei denen Abel aufstocken möchte, heute mal unter die Lupe. Dazu gibt es zwei ETFs auf den japanischen Markt und eine spekulative Rüstungs-Wette aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Freudensprung bei Snowflake

Der US-Cloudspezialist hat die Short-Seller auf dem falschen Fuß erwischt. Nach den Zahlen schießt das Papier um fast ein Viertel in die Höhe. Die Erwartungen wurden geschlagen und der Verlust deutlich eingedämmt. Lohnt es sich noch einzusteigen?

Ungebetener Besuch bei der Telekom?

Wie Bloomberg berichtet, ist Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott bei der Telekom eingestiegen. Ob Tim Höttges darüber glücklich ist? In einem ersten Statement fordert Elliott wohl, die Fusion mit der US-Tochter aufzugeben. Damit steht der wohl größter Plan des Vorstandsvorsitzenden der Telekom noch stärker unter Beschuss. Aber ist das schlecht für die Anleger?

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Begrüßung

Zinsangst zurück an den Märkten

Berkshire: Japan-Anteil soll ausgebaut werden

Thema des Tages: Diese 5 Titel will Berkshire aufgestocken

Zwei ETFs auf Japan

Ein spekulativer Rüstungswert aus Japan

Snowflake: Shorties auf der Flucht

Broadcom: Gut ist nicht gut genug

HP Enterprises: Ausblick gefällt nicht

DAX: Neuer Angriff auf die 26.000?

Telekom: Elliott steigt ein

Deutsche Bank: Mehrjahreshoch

Allianz: Starker Lauf

Depot: Revolution Medicines erhält Zulassung

Robinhood: Aktie zieht wieder an

Zuschauerfragen

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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