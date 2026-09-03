Trikot-Überraschung zum Länderspielstart von Klopp
- Klopp startet mit Deutschland gegen die Niederlande
- Adidas verabschiedet sich 2027 als DFB-Ausrüster
- Abschiedstrikot erscheint zur Nations League
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Neuanfang der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp wird beim Deutschen Fußball-Bund auch einen Abschied einleiten. Das Team um Kapitän Joshua Kimmich läuft am 24. September beim Klopp-Debüt in Amsterdam gegen die Niederlande in einem ganz speziellen Trikot des langjährigen DFB-Ausrüsters Adidas auf.
"Es wird ein neues Trikot geben, ein Abschiedstrikot, welches dann zur Nations League herauskommt", verriet Adidas-Chef Björn Gulden (61) im Podcast "Spielmacher" von 360 Media. Wie es aussieht, ist noch nicht bekannt.
Der Sportartikel-Hersteller aus Herzogenaurach wird 2027 nach mehr als einem Dreiviertel-Jahrhundert als DFB-Ausrüster vom US-Giganten Nike abgelöst. Der Adidas-Konkurrent soll jährlich bis zu 100 Millionen Euro an den DFB bezahlen. Der Vertrag läuft bis 2034.
Klopp ist auch selbst seit Jahren als Werbepartner mit Adidas verbunden. Sein Vertrag mit dem Unternehmen läuft ebenfalls zum Jahresende aus. Bei der Weltmeisterschaft in den USA war der neue Bundestrainer noch in New York für den deutschen Dax-Konzern werbewirksam im Einsatz. Ex-Profi Gulden ist ein Klopp-Fan.
Gulden traut Klopp viel zu
"Ich kenne ihn schon lange. Ich war ja auch im Aufsichtsrat von Dortmund, als er dort war", sagt Gulden in dem Podcast. Für ihn ist der Nachfolger von Julian Nagelsmann "ein überragender Trainer, ein überragender Typ". Er glaubt daran, dass Klopp die Nationalelf wieder beflügeln wird - im letzten Adidas-Trikot.
Vor den gleich vier Nations-League-Partien gegen die Niederlande, in Augsburg gegen Griechenland (27. September), in München gegen Serbien (1. Oktober) und zum Abschluss am 4. Oktober in Thessaloniki gegen zum Start unter Klopp wird sich der DFB-Kader auch noch einmal im Adidas-Homeground in Franken vorbereiten./kbe/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 33,18 auf Tradegate (03. September 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +20,77 %/+117,39 % bedeutet.
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Jeder ist mal sauer wenns runtergeht und jeder wünscht sich ich habe gerade gekauft +500% können gern ab jetzt kommen. Aber man hat ja eine Entscheidung aus gewissen Gründen getroffen. Und wenn man nun der Meinung ist komplett falsch gelegen zu haben sollte man ggf. aussteigen.
meine Herren, deine Verlustposition muss dich schon ganz schön beunruhigen, denn sonst würdest du uns nicht mit dem Geschreibsel-Müll hier nerven.
Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.