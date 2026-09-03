Bitcoin so eng an Gold gekoppelt wie seit sechs Jahren nicht

Für Aufmerksamkeit sorgt derzeit vor allem die zunehmende Nähe zu Gold, während die Korrelation mit dem US-Aktienmarkt deutlich nachgelassen hat.

Bitcoin notiert am Donnerstagnachmittag 1,5 Prozent höher bei 77.756 US-Dollar. Auf Wochensicht steht die größte Kryptowährung 2,37 Prozent im Minus.

Bitcoin und Gold: Korrelation erreicht Sechs-Jahres-Hoch

Nach Daten von Bitwise ist die 90-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und Gold auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren gestiegen. Besonders deutlich zeigte sich der Gleichlauf während der jüngsten Bitcoin-Rallye. Innerhalb einer Woche sprang die Kryptowährung um 22,4 Prozent nach oben und verbuchte damit den stärksten Wochengewinn seit März 2024. Gold legte im gleichen Zeitraum um rund fünf Prozent zu.

Bitwise-Researchchef André Dragosch sieht darin ein Zeichen dafür, dass Anleger Bitcoin und Gold in Phasen starker makroökonomischer Unsicherheit zunehmend ähnlich bewerten. Bitcoin habe sich zuletzt wie eine verstärkte Variante von Gold verhalten und damit seinen Ruf als "digitales Gold" untermauert.

Eine vergleichbar hohe Korrelation zwischen beiden Anlageklassen war zuletzt 2020 zu beobachten. Damals reagierten Regierungen und Notenbanken mit umfangreichen Konjunkturprogrammen und einer expansiven Geldpolitik auf die Corona-Krise.

Auch zum US-Dollar zeigt sich ein gegenläufiges Bild. Ende August war Bitcoin negativ mit dem US-Dollar-Index korreliert. Ein schwächerer Dollar könnte daher nicht nur Gold, sondern auch Bitcoin Rückenwind geben.

Bitcoin koppelt sich vom S&P 500 ab

Noch bemerkenswerter ist die Entwicklung gegenüber Aktien. Laut Glassnode sank die 30-Tage-Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 während der August-Rallye in Richtung null. Während Bitcoin kräftig anzog, bewegten sich US-Aktien weitgehend seitwärts.

Doch genau hier mahnen die Analysten zur Vorsicht. Vergleichbare Entkopplungen während Ausverkäufen am Staatsanleihemarkt seien historisch häufig nur von kurzer Dauer gewesen.

Bitcoin vor der nächsten Hürde

Nach der August-Rallye ist Bitcoin wieder unter 80.000 US-Dollar gefallen. Laut Glassnode liegt zwischen 83.000 und 86.000 US-Dollar eine wichtige Widerstandszone, während der Bereich zwischen 62.000 und 65.000 US-Dollar als Unterstützung gilt.

Gleichzeitig steigt das Risiko von Gewinnmitnahmen. Ende August lagen bei einem Kurs von rund 78.000 US-Dollar 68 Prozent des Bitcoin-Angebots im Gewinn, gegenüber 65 Prozent im Mai.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!