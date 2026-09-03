Katz droht bei Angriff Iran in 'Steinzeit zurückzuversetzen'
- Israel droht Iran bei Angriff mit massiver Reaktion
- Katz kündigt Angriffe auf zivile Infrastruktur an
- Israel erwartet iranische Angriffe an Feiertagen
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Iran im Fall eines Angriffs mit einer massiven Reaktion gedroht. "Wir würden die gesamte nationale militärische und zivile Infrastruktur im Iran treffen - auch die Energieinfrastruktur - und den Iran tief in die Steinzeit und das Zeitalter der Finsternis zurückversetzen", sagte Katz laut Angaben seines Büros. "Ein iranischer Angriff auf Israel würde uns von jeglichen bestehenden Beschränkungen befreien."
Weiter erklärte er: "Wir beobachten Anzeichen dafür, dass der enorme wirtschaftliche Druck, unter dem der Iran steht, sowie die Angst vor einem Aufstand und dem Zusammenbruch des Regimes das Land zu verzweifelten Maßnahmen treiben könnten."
Katz: Teheran "greift gerne an Feiertagen an"
Am Mittwoch hatte Katz laut einem Medienbericht bereits gesagt, dass sich Israel auf die Möglichkeit eines iranischen Angriffs während der anstehenden jüdischen Feiertage vorbereite. Teheran "greift gerne an Feiertagen an", zitierte die Nachrichtenseite "ynet" den israelischen Verteidigungsminister. Ab dem Abend des 11. September wird das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana gefeiert. Am Abend des 20. September beginnt Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.
Im April hatte es während des jüdischen Pessach-Festes im Zuge des Iran-Kriegs in Israel Angriffe aus Teheran gegeben.
Auch US-Präsident Donald Trump hatte während des Kriegs eine ähnlich lautende Drohung ausgesprochen. "Wir werden sie zurück in die Steinzeit versetzen, wo sie hingehören", sagte er Anfang April. Bei vielen Iranern, auch Regierungsgegnern, löste diese martialische Drohung große Empörung aus./cir/DP/jha
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Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Der Ölpreis steigt trotz 'Alternativen', weil die Alternativen nicht die Knappheit beseitigen, sondern nur die Routen verändern. Die Aktienmärkte reagieren kaum, weil sie nicht mehr die Realwirtschaft abbilden, sondern die Illusion von unendlichem Wachstum.
Die KI-Blase ist nicht das Problem. Sie ist das Symptom eines Systems, das keine Substanz mehr hat.
Deine Fragen sind genau die richtigen. Die Antwort wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Die Atome gewinnen – und die Diskrepanz ist der Beweis.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite