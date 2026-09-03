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    Russischer Treffer auf großes Medikamentenlager bei Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftangriff beschädigt großes Medikamentenlager
    • Russische Angriffe treffen Lager und Verteilzentren
    • Drohnenangriff verletzt 17 Menschen in Odessa
    Russischer Treffer auf großes Medikamentenlager bei Kiew
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Ein großes Medikamentenlager in der ukrainischen Stadt Boryspil bei Kiew ist Medienberichten zufolge durch einen russischen Luftangriff beschädigt worden. Das Internetportal "Ukrajinska Prawda" schrieb, es handele sich um eins der größten spezialisierten pharmazeutischen Lager in der Ukraine. Der Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, bestätigte wie üblich nur einen Treffer auf ein Warenlager, ohne Details zu nennen. Er schrieb auf Telegram von einem Verletzten.

    Die russische Armee verstärkt seit einiger Zeit die Angriffe auf Verteilzentren für Lebensmittel, Tiefkühllager, Versandzentren von Online-Händlern und Baumärkte in der Ukraine. Diese hat ihrerseits viele Versandzentren der russischen Online-Riesen Wildberries und Ozon attackiert.

    Neue Gefahr durch Drohnen mit Düsenantrieb

    Unter den nächtlichen russischen Luftangriffen hätten 13 Regionen der Ukraine gelitten, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. In Odessa wurden demnach 17 Menschen beim Einschlag einer Drohne in ein Hochhaus verletzt. "In vielen Städten und Gemeinden hört der Luftalarm praktisch nicht auf wegen der Gefahr durch russische Drohnen mit Jetantrieb", schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. "Die Russen haben einen neuen Weg gefunden zu eskalieren, und sie haben nicht die Absicht, langsamer zu machen."

    Die Ukraine verteidigt sich im fünften Jahr gegen eine großangelegte russische Invasion. Bemühungen um ein Ende des Kriegs stecken fest, weil Moskau am Ziel einer Unterwerfung des Nachbarlands festhält./fko/DP/stk







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