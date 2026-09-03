Campbell Soup Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 03.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Campbell Soup Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,07 % im Minus. Nach dem Plus von +0,88 % am Vortag kommt es heute bei Campbell Soup zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,07 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Campbell Soup ist ein US-Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Suppen, Fertiggerichte, Snacks und Getränke (u.a. Campbell’s, Pepperidge Farm, Snyder’s-Lance). Zweck: bequeme, haltbare Markenlebensmittel. Starke Position im US-Suppenmarkt, solide Präsenz im Snacksegment. Wichtige Konkurrenten: Kraft Heinz, General Mills, Nestlé. USP: hohe Markenbekanntheit, ikonische Dosensuppen, breite Distribution im US-Handel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Campbell Soup in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,56 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Campbell Soup Aktie damit um -9,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Campbell Soup -13,88 % verloren.

Während Campbell Soup deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,01 %.

Campbell Soup Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,19 % 1 Monat -4,37 % 3 Monate +13,56 % 1 Jahr -23,65 %

Informationen zur Campbell Soup Aktie

Stand: 03.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 298 Mio. Campbell Soup Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,75 Mrd.EUR € wert.

The Campbell's Company (NASDAQ:CPB) today reported results for its fourth quarter fiscal 2026 ended August 2, 2026. Unless otherwise stated, all comparisons are to the comparable period in fiscal 2025. The La Regina acquisition was completed on May …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,26 %. The Kraft Heinz Company notiert im Minus, mit -0,44 %.

Campbell Soup Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Campbell Soup Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Campbell Soup Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.