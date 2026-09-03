Börsen Update Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.087,20 PKT und steigt um +0,29 %. Top-Werte: AUTO1 Group +4,20 %, Schaeffler +3,45 %, flatexDEGIRO +2,38 % Flop-Werte: RENK Group -3,28 %, PUMA -2,77 %, TKMS -2,07 %

Der DAX bewegt sich bei 25.845,67 PKT und fällt um -0,02 %. Top-Werte: SAP +1,93 %, Commerzbank +1,58 %, Vonovia +1,42 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,08 %, Siemens -1,44 %, Airbus -1,42 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.046,60 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: TeamViewer +3,21 %, United Internet +2,32 %, SAP +1,93 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,33 %, HENSOLDT -1,24 %, SILTRONIC AG -1,07 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.348,56 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +2,72 %, SAP +1,93 %, TotalEnergies +1,07 %

Flop-Werte: Hermes International -3,65 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,07 %, EssilorLuxottica -2,97 %

Der AT 20 steht bei 6.769,80 PKT und verliert bisher -0,21 %.

Top-Werte: voestalpine +2,70 %, UNIQA Insurance Group +2,50 %, Palfinger +1,37 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,49 %, STRABAG -1,79 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.381,43 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,66 %, Givaudan +2,53 %, Partners Group Holding +2,12 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,05 %, UBS Group -0,77 %

Der SE 30 steht aktuell (13:50:32) bei 3.276,39 PKT und steigt um +0,96 %.

Top-Werte: Sandvik +2,98 %, SSAB Registered (A) +2,01 %, SKF (B) +1,62 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -0,61 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,05 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.780,00 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +7,10 %, Jumbo +3,67 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,00 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,70 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,25 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,13 %