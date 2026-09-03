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    Miersch

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    Gesprächsstrang mit Russland darf nicht reißen

    Für Sie zusammengefasst
    • Miersch unterstützt Reaktion der Bundesregierung
    • Miersch warnt trotz Reaktion vor weiterer Eskalation
    • Regierung plant Sanktionen und schärfere Kontrollen
    Miersch - Gesprächsstrang mit Russland darf nicht reißen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch unterstützt die Reaktion der Bundesregierung auf den Russland zugeschriebenen Drohnenangriff auf dem Flughafen Leipzig. "Ich halte es für angemessen, wie reagiert worden ist, und trotzdem müssen wir alles dafür tun, dass es nicht eine weitere Eskalation gibt", sagte Miersch in Berlin vor einer Klausur seiner Fraktion.

    Es sei deswegen wichtig, den Gesprächsstrang nie zu verlassen und immer wieder versuchen auch zu erneuern, sagte Miersch. Er sei sich sicher, dass es dazu ein Einvernehmen in der Bundesregierung und unter den Europäern gebe.

    Die Bundesregierung hatte am Dienstag ein ganzes Bündel von Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland angekündigt. Dazu zählen die Schließung des Russischen Hauses in Berlin - das Kulturinstitut steht im Verdacht, als Tarnung für Spionagezwecke zu dienen - und des Generalkonsulats in Bonn sowie die damit verbundene Ausweisung zahlreicher Diplomaten. Zudem soll es verschärfte Einreisekontrollen für Russen sowie ein härteres Vorgehen gegen die russische Schattenflotte geben./cn/DP/jha







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