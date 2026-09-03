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    Northern Discovery Metals kündigt die Mobilisierung für das Explorationsprogramm auf dem Projekt Vent an

    Northern Discovery Metals kündigt die Mobilisierung für das Explorationsprogramm auf dem Projekt Vent an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die Phase-1-Feldarbeiten werden am 10. September beginnen und geologische Kartierungen und Probenahmen bei Vent-Ken und Sentinel Peak beinhalten, um vorrangige Kupferziele für weiterführende Arbeiten einzustufen.

     

    3. September 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das mit der Exploration betraute Personal am 10. September 2026 zum Kupferprojekt Vent (das „Projekt“) entsandt werden soll, um die erste Phase des zuvor am 17. August 2026 angekündigten, auf die Zielverfeinerung ausgerichteten Explorationsprogramms des Unternehmens aufzunehmen. Das Projekt befindet sich in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia und ist Gegenstand einer Optionsvereinbarung, welcher zufolge das Unternehmen bis zu 100 % der Eigentumsanteile erwerben kann.

     

    Wie in der Pressemitteilung vom 25. August 2026 bekannt gegeben wurde, wurde Geomap Exploration Inc. („Geomap“) mit der Planung, Koordination und Durchführung des Programms beauftragt. Die Feldarbeiten werden vorbehaltlich der Witterungs-, Zugangs- und sonstigen geeigneten Bedingungen vor Ort voraussichtlich etwa drei Wochen andauern. Die Arbeiten werden sich zunächst auf die Gebiete Vent-Ken und Sentinel Peak konzentrieren und geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie gezielte Gesteins- und Bodenprobenahmen umfassen. Das Feldteam wird die geologischen Gegebenheiten im Bereich der stärksten geochemischen Kupfer- und Molybdänsignale bewerten, die in bestehenden Datensätzen identifizierten, vorrangigen magnetischen und elektromagnetischen Niederfrequenz-(„VLF-EM“)-Signale überprüfen und neue Befunde, die im Rahmen des Programms ermittelt werden, genauer untersuchen, wenn dies gerechtfertigt ist.

     

    Die Ergebnisse aus dem Programm werden mit den bestehenden Daten des Unternehmens zu Geologie, Geochemie und Geophysik zusammengeführt, um sein Geomodell zu verfeinern und die vorrangigen Zielgebiete einzustufen. Sollten die Arbeiten zur Identifizierung eines Zielgebiets führen, das von schlüssigen geologischen und geochemischen Hinweisen untermauert ist, könnte die Durchführung geophysikalischer Bodenvermessungen mittels induzierter Polarisation oder anderer Verfahren separat in Erwägung gezogen werden, um mögliche Bohrziele genauer einzugrenzen und zu priorisieren.

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