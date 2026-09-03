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    Vortex Energy kündigt Pläne für eine bodengestützte Gravitationsmessung im Salzprojekt Robinsons River an

    Vortex Energy kündigt Pläne für eine bodengestützte Gravitationsmessung im Salzprojekt Robinsons River an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die nächste Phase der geophysikalischen Arbeiten soll der Weiterentwicklung der vorrangigen Ziele im Anschluss an die technische Studie im August dienen

     

    Vancouver, British Columbia, 3. September 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, eine gezielte bodengestützte Gravitationsmessung in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River (das „Projekt“), rund 35 Kilometer südlich von Stephenville in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador, durchzuführen. Diese Messung stellt das nächste geophysikalische Programm des Unternehmens auf dem Projekt dar.

     

    Das Programm baut auf den Ergebnissen der technischen Studie auf, die das Unternehmen am 6. August 2026 bekannt gegeben hat. Im Rahmen der Studie wurden die vorliegenden Daten zu Geologie, Bohrungen, Seismik und Gravitation zusammengeführt und Unterschiede sowie verbleibende Unsicherheiten zwischen den bestehenden Interpretationen ermittelt. Die geplante Messung soll Defizite beim bestehenden Gravitationsdatensatz beseitigen und eine zusätzliche räumliche Kontrolle in ausgewählten vorrangigen Gebieten bieten. Die neuen Daten werden mit den für das Projekt vorliegenden Informationen zu Bohrungen, historischen seismischen Daten, Gravitationsflugmessungen, Ambient Noise Tomography und Geologie zusammengeführt, um eine weitere Verfeinerung des Untergrundmodells sowie die Priorisierung potenzieller künftiger Bohrziele zu ermöglichen. Die Gravitationsmessung ist eine nicht eindeutige Explorationsmethode, mit der das Schwerkraftfeld des Zielerzes direkt gemessen wird, und kann das Vorhandensein, die Zusammensetzung, die Mächtigkeit oder die Kontinuität von Salz nicht eigenständig bestätigen.

     

    „Wir freuen uns darauf, eine bodengestützte Gravitationsmessung bei Robinsons River durchzuführen“, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. „Diese Arbeiten werden auf der jüngsten technischen Studie aufbauen und zusätzliche Informationen für die weitere Bewertung und Weiterentwicklung der vorrangigen Explorationsziele auf dem Projekt liefern.“

     

    Das Unternehmen legt derzeit das Untersuchungsgebiet, den Abstand zwischen den Messstationen, das Budget und den Zeitplan fest und prüft die Genehmigungsanforderungen; es wird weitere Einzelheiten bereitstellen, sobald die Programmplanung abgeschlossen wurde.

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