Chip-Riese expandiert
Nvidia-Aktie gewinnt im Schatten von Dell – All-Time-High in Sicht?
Die Aktie von Nvidia hat am Mittwoch Rückenwind von den Dell-Quartalszahlen erhalten. Ist dies der Startschuss für eine weitere Aufwärtsbewegung der Anteilsscheine?
- Dell-Zahlen zeigen hohe Nachfrage nach KI-Chips
- Nvidia-Aktie steigt dank starker Quartalszahlen weiter
- Nvidia bleibt im Aufwärtstrend und kauft Hugging Face
- Report: KI braucht Strom
Die Zahlen von Dell gegen einen Hinweis auf den nach wie vor hochen Bedarf an KI-Rechenleistung und das könnte wiederum die Nachfrage nach Nvidia-Chips beflügeln.
Der Serverhersteller Dell legte ein herausragendes Quartal hin: Der Umsatz im Geschäft mit KI-Servern hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt.
Die Zahlen von Dell zeigen laut Analysten, dass der Ausbau von Rechenzentren auch die Nachfrage nach Hardware antreibt. Davon könnte Nvidia profitieren.
Denn bislang gab es Bedenken, dass vor allem die großen Cloud-Anbieter für den Großteil der Verkäufe von KI-Hardware verantwortlich sind. Die Nvidia-Aktie legte am Mittwoch um rund 3,2 Prozent zu.
Rebecca Wettemann, Chefin des Technologieforschungsunternehmens Valoir, sagte gegenüber MarketWatch, Nvidia dürfte am Mittwoch auch vom allgemeinen Anstieg der Aktienmärkte profitiert haben.
"Die Fundamentaldaten von Nvidia sind stark. Die jüngsten Quartalszahlen und der Ausblick haben den Anlegern das Vertrauen gegeben, dass die Nachfrage weiterhin hoch ist und das Unternehmen bei seinen Chips über einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil verfügt", meint Wettemann.
In der vergangenen Woche hatte Nvidia überragende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Daraufhin verzeichnete das Unternehmen den größten Tagesgewinn seiner Marktkapitalisierung in seiner Geschichte. Nvidia erwartet für das Geschäftsjahr 2028, das im Januar 2028 endet, ein Umsatzwachstum von rund 70 Prozent.
Die Aktie von Nvidia notiert rund 7 Prozent über der 50-Tage-Linie und rund 14 Prozent über der 200-Tage-Linie. Damit befindet sie sich mittelfristig in einer stabilen Aufwärtsbewegung.
Zudem gab der Chip-Riese am Donnerstag bekannt, dass er die KI-Entwickler-Plattform "Hugging Face" für 13 Milliarden US-Dollar kaufen wird.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion