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    Frequency Exchange plant die Einführung von NIKKI im Best Buy Marketplace im vierten Quartal 2026 und gibt den Startschuss für die Expansion im breiteren Einzelhandel

    Frequency Exchange plant die Einführung von NIKKI im Best Buy Marketplace im vierten Quartal 2026 und gibt den Startschuss für die Expansion im breiteren Einzelhandel
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    Vancouver, British Columbia, 3. September 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) („Frequency Exchange“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass NIKKI, das tragbare Wellness-Gerät des Unternehmens, zum Verkauf auf der Plattform Best Buy Marketplace zugelassen wurde. Diese Verkaufsplattform eines Drittanbieters ist über BestBuy.ca und über die Best Buy-App verfügbar. Das Unternehmen plant den ersten Markteinstieg in Kanada im vierten Quartal 2026.

     

    Die Markteinführung erfolgt in Zusammenarbeit mit Ripple Distribution and TKG Partners, dem Vertriebspartner von Frequency Exchange. Ripple/TKG unterstützt das Unternehmen beim Ausbau der Marktpräsenz von NIKKI über große kanadische Einzelhandelsketten sowie in ausgewählten internationalen Märkten. Für Frequency Exchange ist Best Buy der erste wichtige Schritt, um die Wellnessplattform NIKKI im breiten Einzelhandel zu etablieren und zusätzliche Vertriebskanäle zu erschließen.

     

    Best Buy bedient seine Kunden bereits über ein etabliertes Ökosystem führender Marken für Wearables und Gesundheitstracking, wie Apple, WHOOP, Oura und Fitbit. NIKKI soll dieses Ökosystem nun ergänzen und bietet den Kunden neben den Tracking- und Überwachungsfunktionen ihrer bestehenden Geräte auch eine frequenzbasierte Wellness-Plattform.

     

    NIKKI verfügt über frequenzbasierte Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration und allgemeiner Vitalität. Die Programme können eigenständig oder in Kombination mit bestehenden Wearables und Gesundheitstrackern genutzt werden.

     

    Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange, erklärt: „Dies ist ein entscheidender Fortschritt sowohl für NIKKI als auch für unsere Vermarktungsstrategie. Wir bereiten uns aktuell auf den geplanten Launch von NIKKI im Best Buy Marketplace vor und sind angesichts der bereits gesicherten Zusagen in Höhe von rund 600.000 CAD für die erste Tranche unserer aktuellen Finanzierungsrunde sehr optimistisch gestimmt. Diese frühzeitige Unterstützung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, an dem wir die nächste Phase der Umsetzung beschreiten und mit Best Buy Marketplace, weiteren Chancen im Einzelhandel und dem internationalen Vertrieb Fortschritte erzielen.“

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