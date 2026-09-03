Aktien Frankfurt
Wieder anziehende Ölpreise erschweren Dax-Stabilisierung
- Dax stabilisiert sich trotz steigender Ölpreise kaum
- Brent-Öl steigt über 97 Dollar und belastet Märkte
- Telekom, SAP und Teamviewer gewinnen deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach drei Verlusttagen am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwergetan. Als Kursbremse erwiesen sich die Ölpreise, die zunächst eine Pause eingelegt hatten, im Handelsverlauf aber wieder anzogen.
Dementsprechend notierte der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag 0,03 Prozent tiefer bei 25.831 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,40 Prozent auf 32.088 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,25 Prozent.
Am Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleiherenditen für eine deutliche Korrektur. An seinem Vortagstief hatte der Dax aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie abgedreht. Sie gilt als technischer Gradmesser für den mittelfristigen Trend, der weiter intakt ist.
Marktbeobachter hatten schon am Morgen vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Während Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners eine nur eine kurzzeitige Beruhigung der Märkte konstatierte, sprach Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, von einer "trügerischen Ruhe im Nahen Osten". Das von ihm so genannte "Schreckensszenario der Investoren" von Ölpreisen über der 100-Dollar-Marke, welches zunächst gebannt schien, könnte schnell Realität werden: Aktuell notiert der Ölpreis für die Nordseesorte Brent schon über 97 Dollar.
Im Dax zählte die Deutsche Telekom mit einem Kursplus von 1,3 Prozent zu den größten Gewinnern. Der aktivistische Investor Elliott habe einen beträchtlichen Anteil aufgebaut und angedeutet, dass die Bonner ihre Pläne für eine Fusion mit der US-Mobilfunktochter T-Mobile US fallen lassen sollten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf Kreise.
Stattdessen sollten andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu steigern - etwa über eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe. Alle Beteiligten hätten die Angelegenheit nicht kommentieren wollen. Für die Titel von T-Mobile US war es in New York am Mittwoch um 2,8 Prozent bergauf gegangen.
Die Aktien der Softwareunternehmen SAP und Teamviewer waren mit Kursgewinnen von 1,9 und 3,8 Prozent ebenfalls gefragt. Sie profitierten von einem euphorisch aufgenommenen Umsatzausblick des US-Cloud-Softwareanbieters Snowflake .
Ansonsten sorgten Analystenaussagen für Kursbewegungen. Die Aktien von Auto1 erholten sich mit plus 3,5 Prozent vom jüngsten Tief seit Mai. Die US-Banken JPMorgan und Goldman Sachs bestätigten ihre positiven Anlageempfehlungen für den Online-Gebrauchtwagenhändler.
Eine gestrichene Verkaufsempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux verhalf dem Schmierstoffhersteller Fuchs zu einem Kursanstieg von 2,1 Prozent. Zeitweise erreichten die Titel ein Hoch seit Ende Oktober. Analyst Martin Roediger verwies auf seine übertroffenen Erwartungen im zweiten Quartal sowie die angehobene operative Gewinnprognose.
Bei Flatexdegiro sorgte eine Hochstufung für ebenso deutliche Kursgewinne. Die US-Bank Morgan Stanley spricht nun eine positive Empfehlung für die Aktien des Online-Brokers aus./gl/jha/
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 28,86 auf Tradegate (03. September 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -11,99 %/+15,38 % bedeutet.
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Stand der Recherche: 02.09.2026, 08:15 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 01.09.2026
(Kurs 25.970,11 · −288,00 · −1,10 % · Eröffnung 26.150,75 · Tages-Hoch 26.206,13 ·
Tages-Tief 25.916,76 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 01.09.2026 „Dax geht mit Verlusten in
schwachen September", Dax −1,1 % auf 25.970,11, MDax −1,68 % auf 32.173,26,
EuroStoxx 50 −0,8 % auf 6.368,98:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-geht-mit-verlusten-in-12122200
• dpa-AFX, 01.09.2026: Der DAX fiel erstmals seit Juli unter die 21-Tage-Linie.
• Einzelwerte 01.09. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP −3,5 % ·
Rheinmetall −2,8 % · Siemens −2,7 % · MTU −2,3 % · Münchener Rück +1,1 % ·
Merck +0,5 % · Hannover Rück +0,5 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Mi 02.09. auf dem Xetra-OHLC vom Di 01.09. gerechnet:
P 26.031,00 · R1 26.145,24 · S1 25.855,87 · R2 26.320,37 · S2 25.741,63
· R3 26.434,61 · S3 25.566,50
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 01.09.2026: 52.766,88 (−419,02 · −0,79 %),
O 53.083,58 · H 53.176,60 · T 52.691,31:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 01.09.2026: 29.077,22 (−379,75 · −1,29 %),
O 29.056,58 · H 29.267,42 · T 28.953,26:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• VIX 16,34 (+1,42 · +9,52 %) — deutlicher Anstieg der Volatilitätserwartung
• 10-jährige US-Rendite rund 4,81 % (Investing.com)
• Einzelwerte USA 01.09.: Apple +2,61 % · Meta +1,08 % · Tesla −3,22 % ·
Micron −2,64 % · Nvidia −1,51 %
ÖL / RENDITEN / GAS
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 92,41 USD (+1,91 · +2,11 %), Stand 02.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Ölpreise legten am Dienstag weiter zu, „angeschoben
auch durch das knappe Angebot bei Diesel infolge der Angriffe auf die russische
Ölindustrie im Krieg mit der Ukraine".
• Auslöser der Vortagesbewegung laut dpa-AFX: erneute Eskalation nach
gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran.
• tagesschau, 01.09.2026: Die europäischen Gaspreise stiegen auf ein
Drei-Jahres-Hoch, seit August um mehr als 20 Prozent.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Timo Emden, CapTrader: „Nach der jüngsten Rekordjagd sind
die Anleger zwischen hohen Bewertungen und veränderten Zinsperspektiven auf der
Suche nach einem neuen Gleichgewicht." Eine Mischung aus geopolitischen Risiken,
geldpolitischen Fragezeichen und neuen Ölpreisspitzen „zwingt Investoren zum
Abstieg, um wieder festen Tritt zu fassen."
• dpa-AFX, 01.09.2026: Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der
kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 2. September 2026
(09:00 DEU DIW-Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose · 14:15 USA ADP
Beschäftigung 8/26 · 15:45 CAN Zentralbank Zinsentscheid · 16:00 USA
Auftragseingang Industrie 7/26 · 16:30 USA EIA-Ölbericht · 20:00 USA Beige Book)
• Unternehmensseite: 15:30 Bayer Crop Science Investor Event ·
22:05 Hewlett Packard Enterprise Q3 · 22:15 Broadcom Q3 · Snowflake Q2
• Ebenfalls: Handelsblatt-Bankentagung 2026 in Frankfurt (bis 03.09.)
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Einordnung der Korrektur: Vom Rekordschluss 26.569,99 am Freitag bis zum
Dienstagsschluss 25.970,11 verlor der Index 599,88 Punkte oder 2,26 Prozent.
Vom Intraday-Allzeithoch 26.618,74 sind es 648,59 Punkte oder 2,50 Prozent.
• Das Tages-P 26.031,00 liegt 61 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Der Schluss am Dienstag lag 53,35 Punkte über dem Tagestief. Anders als am
Montag gab es also zum Handelsende eine leichte Erholung.
• Die Tagesspanne betrug 289,37 Punkte und war damit deutlich weiter als in den
Vortagen. Größere Spannen bedeuten für Scalping-Setups auch größere Stops.
• Zwei Termine können den Nachmittag prägen: die ADP-Beschäftigungszahlen um
14:15 und das Beige Book um 20:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte
keine neue Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
Meine Tradingidee, den 02.09.2026