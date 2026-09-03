Aktien New York Ausblick
Wenig Bewegung - Ölpreis-Entwicklung verunsichert
- US-Börsen vor Handelsstart von Vorsicht geprägt
- Steigende Ölpreise schüren erneut Inflationsängste
- Broadcom fällt, Snowflake steigt, Ultragenyx stürzt
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den moderaten Kursgewinnen am Vortag zeichnet sich an den US-Aktienmärkten am Donnerstag ein erneut von Vorsicht geprägter Start in den Handel ab. Für Verunsicherung sorgen weiter die Entwicklungen im Nahen Osten. Nach einer kurzen Stabilisierung steigen die Ölpreise wieder, was am Markt die Inflationsängste schürt.
Gut eine Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher bei 53.287 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,1 Prozent im Plus bei 29.175 Zählern.
"Es gibt keinen strukturellen Trend in der aktuellen Entwicklung, und der Markt folgt typischerweise den kurzfristigen Bewegungen beim Öl", so Analyst Nadege Dufosse von Candriam. "Es ist ein Markt, der schwer zu navigieren ist."
Den Aussagen von US-Präsident Donald Trump, dass die jüngsten US-Angriffe auf den Iran nur von kurzer Dauer seien, stehen neue iranische Angriffe auf den mit den USA verbündeten Golfstaat Kuwait gegenüber. Unterdessen hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nach Informationen des "Wall Street Journals" die Truppenstationierungen in der Region verlängert.
Zudem richten sich die Blicke der Anleger zunehmend auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Hiervon erhofft man sich Hinweise auf die derzeitige Verfassung der US-Wirtschaft und den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Sollte der Arbeitsmarktbericht ein Stellenplus aufweisen, könnten Vertreter der US-Notenbank darin bestärkt werden, die Leitzinsen alsbald zu erhöhen, merkten die Volkswirte der Helaba an.
Zuletzt sind die Erwartungen einer baldigen Leitzinserhöhung der Fed angesichts der gestiegenen Ölpreise und damit verbundenen Inflationssorgen deutlich gestiegen.
Unter den Einzelwerten gibt die Aktie des Chipherstellers Broadcom nach Quartalszahlen im vorbörslichen Handel 3,7 Prozent nach. Das Unternehmen wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant. Der Ausblick blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Am Markt sei auf noch stärkere Signale hinsichtlich der Umsatzentwicklung gehofft worden, hieß es.
Snowflake machten einen Kurssprung um 23 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Cloud-Softwarekonzerns übertrafen die Markterwartungen. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose.
Die Papiere des Biotech-Unternehmens Ultragenyx Pharmaceutical knickten um 46 Prozent ein, nachdem ein Medikament zur Behandlung einer seltenen genetischen Erkrankung in einer Phase-3-Studie das primäre Ziel nicht erreicht hatte./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 53.269 auf Ariva Indikation (03. September 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 530,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +32,14 %/+91,61 % bedeutet.
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