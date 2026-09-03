JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Im August habe es eine schlechtere Entwicklung bei der Zahl aktiver Kunden und App-Nutzungen gegebenen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach Auswertung der monatlichen E-Rezeptdaten der Onlineapotheken. Redcare habe sich aber besser geschlagen als DocMorris./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 56,50EUR auf Tradegate (03. September 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
Währung: EUR
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