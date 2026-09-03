Newmont Corporation Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 03.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Newmont Corporation Aktie. Mit einer Performance von +4,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Newmont Corporation Aktie. Nach einem Plus von +0,96 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 111,42€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Newmont Corporation ist einer der weltweit größten Goldproduzenten, zudem Silber, Kupfer, Zink, Blei. Kerngeschäft: Exploration, Förderung und Verarbeitung von Edel- und Industriemetallen, Fokus auf politisch relativ stabilen Regionen (u.a. Nordamerika, Australien). Wichtige Konkurrenten: Barrick Gold, Agnico Eagle, AngloGold Ashanti. Stärken: Größen- und Kostenvorteile, diversifiziertes Minenportfolio, Investment-Grade-Bilanz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Newmont Corporation über einen Zuwachs von +14,94 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newmont Corporation Aktie damit um -5,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,61 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Newmont Corporation +26,81 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +0,34 %. Newmont Corporation entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Newmont Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,27 % 1 Monat +32,61 % 3 Monate +14,94 % 1 Jahr +64,91 %

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Stand: 03.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 116,94 Mrd.EUR € wert.

Der tägliche Dividenden-Check zeigt, welche Aktien heute ex Dividende notieren. Grundlage ist der wallstreetONLINE Dividendenkalender.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agnico Eagle Mines und Co.

Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,57 %.

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Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.