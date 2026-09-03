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    Hollyland bringt Pyro 7 Ultra auf den Markt, ein kabelloses All-in-One-Monitoringsystem für die professionelle Filmproduktion

    Hollyland bringt Pyro 7 Ultra auf den Markt, ein kabelloses All-in-One-Monitoringsystem für die professionelle Filmproduktion
    Foto: Ned Snowman - stock.adobe.com

    Helles QD-Display mit Farben in Broadcast-Qualität sowie drahtlose Übertragung mit sehr geringer Latenz und einer Reichweite von bis zu 1.000 m

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    • All-in-One-7-Zoll-Funkmonitor für die professionelle Filmproduktion
    • QD-LCD in Broadcast-Qualität mit einer Farbgenauigkeit von ΔE < 1,5
    • Drahtlose Übertragung über eine Entfernung von bis zu 1 km mit einer Latenz von 20 ms
    • 4K60-Videostreaming
    • Broadcast-Modus mit unbegrenzter Empfängeranzahl
    • HollyOS – Professionelle Überwachung und Kamerasteuerung
    • Kompatibel mit dem Hollyland Pyro-Ökosystem

    SHENZHEN, China, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, ein führender Anbieter von drahtlosen Produkten für die professionelle Film- und Videoproduktion sowie die Erstellung von Inhalten, hat heute den Pyro 7 Ultra vorgestellt, einen professionellen 7-Zoll-All-in-One-Funkmonitor, der robuste drahtlose Konnektivität und professionelle Überwachungsfunktionen in einem leicht tragbaren Gerät vereint. Der Pyro 7 Ultra wurde speziell für Kameraleute, Regisseure, Kameraassistenten, DITs und Fokuszieher entwickelt und bietet Farbgenauigkeit auf Broadcast-Niveau sowie eine robuste, weitreichende und latenzarme drahtlose Videoübertragung. Er vereinfacht das Kamera-Monitoring, die drahtlose Fokussierung und die mobile Regieüberwachung, was den Aufwand beim Setup reduziert und einen effizienteren Produktionsablauf ermöglicht.

    Jay Sun, Produktmanager bei Hollyland, erklärte: „Für professionelle Produktionen ist ein präziser Monitor unverzichtbar, da jede Abteilung am Set eine verlässliche visuelle Referenz benötigt. Selbst geringfügige Farbunterschiede können Entscheidungen beeinflussen und später in der Postproduktion zu Problemen führen. Dank der QD-LCD-Technologie des Pyro 7 Ultra können sich die Teams während der Produktion auf das verlassen, was sie sehen – mit professioneller Farbgenauigkeit".

    Vorkalibriertes Display mit einer Farbgenauigkeit auf Broadcast-Niveau

    Hollyland Pyro 7 Ultra

    Das Herzstück des Pyro 7 Ultra ist ein hochwertiges QD-LCD-Display, das eine Farbqualität und -konsistenz auf Broadcast-Niveau bietet, wie sie für professionelle Produktionen erforderlich sind.

    Jeder Monitor ist mit Calman vorkalibriert, um einen ΔE-Wert von <1,5 zu erreichen, wodurch eine äußerst präzise Farbwiedergabe direkt ab Werk gewährleistet ist. Das Display bietet eine Farbabdeckung von 99 % nach Rec.709 und 95 % nach DCI-P3, einen Gammawert von 2,4 sowie eine Helligkeit von bis zu 1.500 Nits und gewährleistet so auch in hellen Umgebungen eine zuverlässige Bildwiedergabe.

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