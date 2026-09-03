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    Silber: Spannende Entwicklung

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    Silberpreis-Prognose: Nach dem Abverkauf - überrascht Silber jetzt alle? 

    Nach dem heftigen Abverkauf ist die Stimmung unter Silber-Anlegern im Keller. Doch es gibt Signale, die leicht zu übersehen sind, aber Anleger jetzt aufhorchen lassen sollten. 

    Silber: Spannende Entwicklung - Silberpreis-Prognose: Nach dem Abverkauf - überrascht Silber jetzt alle? 
    Foto: adobe.stock.com

    Silberpreis: Wie kam es zu diesem Abverkauf?

    Gold und vor allem Silber reagierten bekanntermaßen recht verschnupft auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh am vergangenen Freitag auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium. Die Rede fand ob ihrer Wirkung eine große Beachtung. Der restriktive Ton der Rede ließ die Anleiherenditen haussieren und stärkte den US-Dollar. 

    Während die Warsh-Rede der Auslöser des Preisrutsches bei Silber war, fungierten andere Faktoren als Brandbeschleuniger. Zum einen stand das Wochenende vor der Tür. Die Märkte waren aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Ölpreise ohnehin in Habachtstellung. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation am Wochenende dürfte den einen oder anderen Marktakteur zu Gewinnmitnahmen veranlasst haben. Zum anderen dürfte auch die charttechnische Konstellation des Silberpreises eine Rolle gespielt haben. In den Tagen vor der Warsh-Rede arbeitete sich Silber am Preisbereich von 70 US-Dollar ab. Die ersten Abnutzungserscheinungen stellten sich ein. Entsprechend fiel die Rede auf fruchtbaren Boden. Silber ließ von den 70 US-Dollar ab und geriet ins Rutschen. 

    Silber trotzt dem Abverkauf 

    Nach der Rede entwickelte sich zunächst ein veritabler Abverkauf. Enttäuschung brach sich Bahn. In dieser Phase war es außerordentlich wichtig, dass es dem Edelmetall schließlich doch gelang, die Dynamik des Rücksetzers im Bereich von 64 US-Dollar zu brechen. So wendete Silber zunächst den Test der zentralen Unterstützungen bei 60 US-Dollar und 54 US-Dollar ab, ohne dass die Situation brenzlig wurde. Gleichzeitig erhöhte sich die Bedeutung des bis dahin untergeordneten Unterstützungsbereiches um 64 US-Dollar. Der Silberpreis legte daraufhin wieder zu. Nun gilt es, die verbesserte Ausgangslage in eine Trendwende umzumünzen. 

    Schicksalsmonat September

    Wie bereits in der gestrigen Gold-Kommentierung thematisiert startet morgen ein Countdown, der mit der Leitzinsentscheidung der Fed am 16. September endet. Bis dahin werden in den USA zahlreiche eminent wichtige Preis- und Konjunkturdaten veröffentlich. Den Auftakt macht der US-Arbeitsmarktbericht für August am morgigen Freitag. Dessen Bedeutung dürfte hinlänglich bekannt sein. Weitere Höhepunkte sind die US-Erzeugerpreise, die am 10. September erwartet werden und die US-Verbraucherpreisdaten am 11. September. 

    Silberpreis-Prognose: Darauf kommt es jetzt an

    Um die Trendwende voranzutreiben, müsste in einem ersten Schritt „nur“ der Preisbereich von 70 US-Dollar überwunden werden. Auf den ersten Blick bietet sich aber ein düsteres Bild: Der Markt preist einen baldigen Zinsschritt durch die Fed ein. Die Renditen der US-Anleihen haussieren. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren im Bereich von 4,8 Prozent, die der 2-jährigen im Bereich von 4,4 Prozent. Der Greenback zeigt Stärke. Der US-Dollar-Index erholt sich. Die Inflationssorgen werden immer wieder vom Ölmarkt befeuert. Die fragile Lage im Nahen Osten schiebt Brent-Öl und WTI-Öl kontinuierlich an. So langsam rücken bei Brent-Öl die 100 US-Dollar in den Fokus. Kurzum: Silber scheint angesichts der Belastungsfaktoren einer Abwärtsbewegung auf 54 US-Dollar näher zu sein, als einer Trendwende und einem Sprung über die 70 US-Dollar. Und dennoch gibt es Signale oder Anzeichen, die „hoffen“ lassen, dass Silber bald wieder höher notiert.

    So hat der Anstieg der Anleiherenditen zuletzt an Dynamik verloren. Dem US-Dollar-Index will es bislang trotz bester Voraussetzungen nicht gelingen, die entscheidende Marke von 100 Punkten entscheidend zu überspringen. Die gestern veröffentlichten ADP-Daten fielen schwächer aus als erwartet. Sollte auch der US-Arbeitsmarktbericht für August schwächer ausfallen, könnte das eine Zinsanhebung der Fed im September in Frage stellen, denn bereits der Anfang August veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Juli schwächelte. Und nicht zuletzt drängt sich angesichts der bevorstehenden US-Kongresswahlen (3.11.) die Frage auf: Hätte eine Zinsanhebung so kurz vor den Kongresswahlen nicht doch eine zu große politische Sprengkraft? 

    Fazit – Silber könnte überraschen

    Man sollte Silber trotz aller Belastungsfaktoren keineswegs abschreiben. Solange das Edelmetall oberhalb von 54 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario per se intakt. Ein Ausbruch über das zuletzt hart umkämpfte Widerstandsniveau von 70 US-Dollar könnte das entscheidende Rallyesignal auslösen. Und dieses Signal könnte sich womöglich schneller einstellen, als dem einen oder anderen lieb sein dürfte. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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