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    Blue Moon erwirbt strategische Wasserrechte und ein Grundstückspaket für Springer

    Blue Moon erwirbt strategische Wasserrechte und ein Grundstückspaket für Springer
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    TORONTO, Ontario, 3. September 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-top-results-at-apex ... – gibt bekannt, dass man eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb eines Grundstückspakets und der damit verbundenen Wasserrechte (das „Grundstück“) in der Nähe der Springer-Mine des Unternehmens in Pershing County, Nevada, USA, von einem privaten Drittverkäufer (dem „Verkäufer“) gegen eine Gegenleistung von 3,5 Millionen US-Dollar in bar und 4,5 Millionen US-Dollar in Stammaktien von Blue Moon (die „Akquisition“).

     

    Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: „Durch diese Akquisition werden die Wasserrechte von Springer mehr als verdoppelt und stellt sicher, dass Springer seine Flexibilität behält, um in Zukunft als ‚Hub-and-Spoke‘-Verarbeitungskomplex zu wachsen. Das Grundstückspaket kann zudem als strategischer Logistikknotenpunkt dienen, da es Zugang zur Autobahn I-80 bietet und an die Eisenbahnlinie der Union Pacific angrenzt.“

     

    Das Grundstück

     

    Das Grundstück umfasst mehr als 2.100 Acres Land in Pershing County, Nevada, und wird auf der einen Seite von der I-80 und auf der anderen Seite von der Union-Pacific-Eisenbahnlinie begrenzt. Die zugehörigen Wassergenehmigungen umfassen Wasserrechte von über 1.500 afa im Imlay-Becken, mit einer jährlich genehmigten Gesamtentnahmemenge von über 1.300 afa und einer maximalen Förderleistung von über 4.300 gpm. Das Grundstück verfügt zudem über eine 60-KVA-Stromleitung, die sich auf dem Gelände befindet.

     

    Die Anfahrt zum Grundstück von Springer aus erfolgt über die Tungsten Road und die Autobahn I-80 und beträgt insgesamt etwa 14 Meilen. Angesichts der Nähe des Grundstücks, der günstigen Geländebedingungen und der Anbindung sowohl an die Autobahn als auch an die Eisenbahnlinie bietet das Grundstück das Potenzial, zu einem zukünftigen Logistikzentrum für Springer ausgebaut zu werden.

     

    Transaktionsbedingungen

     

    Blue Moon erwirbt die Immobilie frei von allen wesentlichen Belastungen gegen folgende Gegenleistung:

     

    • 3,5 Millionen US-Dollar in bar bei Unterzeichnung des endgültigen Vertrags, wovon 0,1 Millionen US-Dollar eine nicht rückzahlbare Anzahlung darstellen; und
    • die Ausgabe von Stammaktien von Blue Moon im Wert von 4,5 Millionen US-Dollar durch Blue Moon an den Verkäufer bei Vertragsabschluss, basierend auf dem 10-Tage-VWAP der Aktien vor der Ausgabe.

     

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    Blue Moon erwirbt strategische Wasserrechte und ein Grundstückspaket für Springer BlueMoonMetals_03-09-2026_DEPRcomTORONTO, Ontario, 3. September 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) …
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