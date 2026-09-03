UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Branchendaten vom Anbieter Sensor Tower deuteten auf einen globalen wechselkursneutralen Umsatzrückgang des App Store von Apple im August um ein Prozent hin, schrieb David Vogt am Dienstag. Interessant sei ein Blick auf die Umsätze in der Europäischen Union, wo zum 1. Oktober regulatorische Änderungen in Kraft träten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 17:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 278,9EUR auf Tradegate (03. September 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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